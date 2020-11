Guerra entre las ex de Diego: quién maneja la puerta y burlas

Una utilizó los micrófonos de Radio Mitre, donde trabaja como periodista deportiva. Tiró la bomba en plena madrugada. La otra no esperó para atacarla y burlarse. Rocío Oliva y Verónica Ojeda, los últimos amores de Diego Maradona, se odian. Y con el Diez internado, se tiran con todo.

Tras conocerse la internación del astro en el Sanatorio Ipensa de La Plata, Oliva dio detalles de la interna familiar: "Giannina lo vio en el día de su cumpleaños a Diego, y lo vio mal, no quiso ir con él a la cancha, pero Verónica Ojeda le dijo’ vamos que te cambio que tenés que ir a la cancha, ella quería ir, quería la foto con el nene, para mí una ‘grasada’. Las hijas no quieren participar de semejante bochorno".

Luego, quien integra el staff de Gabriel Anello agregó: “En la clínica hay una lista de las personas que pueden entrar y dentro de esas personas no están las hijas. Verónica Ojeda maneja la puerta”.

Como si fuera poco, se refirió al estado actual del 10: "Diego fue presentado en Gimnasia hace un año, desde que me separé ya no tuve más contacto con él, pero hace un año era otro Diego. El Diego que vemos ahora no puede hablar. El Gimnasia- Boca de la última fecha del campeonato ya estaba peor, poco a poco fue empeorando".

“Lo que ya están instalando es que Diego tiene mucha tristeza por Rocío. Si acá pasa algo, alguien la va a tener que pagar, y yo no la voy a pagar por que no tengo nada que ver”, sentenció.

Luego se refirió específicamente a la salud de Maradona: "Hay una realidad, el 9 de septiembre lo internaron por lo mismo, son 3 días de chequeos, y hoy fue por lo mismo, pero en este caso más deteriorado que antes. Acá lo que pasa es simple, vos lo podés internar tres o cuatro días y ponerlo bien; que esté hidratado, que tenga vitaminas, pero no es la solución".

Rocío venía de quebrarse en "Polémica en el bar" al referirse a las últimas imágenes del ex futbolista que trascendieron, y recordó algunos de los momentos más lindos junto a él.

Rocío Oliva, preocupada por Maradona: "No vi al Diego que yo conozco"

En medio de un clima muy emotivo, Mariano Iúdica le hizo una pregunta a Rocío que la hizo llorar: “¿Qué puede estar pasando en la cabeza de él hoy, con 60 años?”. La joven hizo un esfuerzo por contenerse, pero apenas pudo hablar con la voz quebrada: “El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”.

image.png

En su cuenta oficial de Instagram, Verónica Ojeda compartió con sus seguidores unas historias con comentarios muy filosos dirigidos a Oliva, aunque prefirió no nombrarla. “Mis lágrimas jamás son de coco (cocodrilo), mis lágrimas son de felicidad o de tristeza total, harta de tanta pavada”, escribió en tono irónico.

image.png

Luego, compartió una imagen con Dieguito Fernando con un fuerte mensaje: “Te mandamos un besito, estúpida”.