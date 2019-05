Hoy, en Nosotros a la ma√Īana, K√§mpfer la sigui√≥ mostrando una faceta m√°s calma. "El tiempo me va a dar la raz√≥n y todas las personas que me hayan ofendido y no quieran pedirme disculpas van a tener que responder ante la Justicia porque lo merezco. Tal vez dej√© pasar muchas agresiones porque no me quise involucrar con ese tipo de energ√≠a, pero hoy soy madre de un ni√Īo de un a√Īo y medio, que con el tiempo va a empezar a googlear, a leer y a escuchar, y creo que √©l merece que todas aquellas personas que injuriaron y calumniaron a su madre, le pidan disculpas el d√≠a de ma√Īana", comenz√≥.

"Es un poco agotador y hasta aburrido todo este cuento que dicen las personas desinformadas. Empiezan a enumerar un montón de cosas que en la Justicia no existen, me involucran en causas en las que no estoy o hablan de emprendimientos que tuve que no se están investigando. Y no les gusta chequear si es cierto", continuó Agustina.

"Yo declaré en febrero de 2018 y mi declaración fue tan contundente que ni el secretario del juez ni la representante de la fiscalía me hicieron una sola pregunta. Quedó todo tan claro que no recibí preguntas de la parte acusatoria ni de la parte imparcial", expuso.

"No me interesa caer tan bajo como algunas personas haciendo peleas, sobre todo entre mujeres. No quiero ser parte de ese tipo de peleas en este momento de la humanidad, en el que estamos en √©pocas de construcci√≥n de sororidad", se√Īal√≥. Y concluy√≥: "Si una persona decide decir guarangadas, puteadas, difamarme o injuriarme porque le garpa, me parece perfecto. No es mi estilo, no quiero estar involucrada en eso que es barro, y yo estoy muy por encima".

Pocos minutos despu√©s, Latorre tuvo su revancha al aire en LAM y le contest√≥, a su manera: "No te da verg√ľenza hacerte la zen con todo lo que se afanaron, yo soy loca, contestataria, pero decente", dijo Latorre tras enumerar las causas que se le imputan a K√§mpfer durante los a√Īos en los que fue pareja del ex vicepresidente Amado Boudou, quien est√° detenido.

Cuando la movilera del programa quiso ir a buscar una nueva respuesta de K√§mpfer, la periodista no quiso hablar y le cerr√≥ la puerta del auto en la cara. "Es un Audi, que bien paga el Pollo √Ālvarez", tir√≥ √Āngel de Brito.

"Se escapa como una rata por la puerta de atr√°s, porque eso hacen las ratas. No es que se afan√≥ un autito, se qued√≥ con nuestra plata. Ella logr√≥ cosas a partir de que se encam√≥ con Boudou, antes no era nadie", agreg√≥ Latorre. Quien tambi√©n tuvo tiempo para seguir su guerra con Nicole por el exabrupto que se le escap√≥ al aire, trat√°ndola de "est√ļpida".

"Yo no tengo por que pedirle disculpas a Nicole porque yo lo dije pensando que el micrófono estaba apagado, como tantas cosas que decimos fuera del aire. Le retiro las disculpas, yo pienso que lo que dijo es de pelotuda", agregó.

"Nicole dijo que yo arruine una familia, tu familia la arruinaste vos, todos sabían lo tuyo con Cosentino, yo no entré en detalles escabrosos, no mostré la foto tuya", cerró.