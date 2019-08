Guerra y feroz pase de facturas entre periodistas que cubren River

“Uyy vieja empezaron a aparecer las pruebas de los que recibían pauta de River en la época de Aguilar”, fue uno de los primeros y desafiantes tuits de Calvari.

Quien luego fue a fondo y atacó a sus colegas. “Apareció una factura del periodista enano q ingresó a Clarin a pedido de José M Aguilar y ahora maneja el grupo de whatsapp de los ‘alcahuetes del viejo’. El que pide clemencia a través del Sr Leandro Viviani (de los pocos tipos con códigos que se hace cargo de su amistad con JMA)”, disparó en clara alusión a Castillo.

Por si quedaban dudas, también escribió un super polémico: “El cobarde y cometero de Castiyito me tiene bloqueado y lamentablemente NO puedo ver sus tweets. No me preocupa nada de lo que diga un tipo que defendió y fué cómplice del peor vaciamiento de River de su historia cuando él aseguraba junto a otros que ‘River era Aruba”.

Además la ligó Farinella. “¿Cómo se llama un gordo impresentable que manejaba un diario deportivo y además de hacerle campaña le entregaba la jermu rápida de nariz a un ex presidente?”, se preguntó Calvari.

La respuesta no se hizo esperar y Castillo lo hizo con pruebas, mediante retuits del sitio Locura River. “Ah mirá vos, con recibo de sueldo y todo”, publicó acompañando con una factura del club a nombre de su enemigo como prueba del aparente “soborno”.

“Acá tienen a @pablocalvari que habla tanto. Cobró de River (por recibo de sueldo) 48.000$ por mes que eran usd 7.400 durante tres años! Ya le sacó mucha plata al Club, no?”.

Y el más duro: “El dinero que el ex barra de Chacarita @pablocalvari le robó a River por ser vocero de Passarella fue USD 266.000 en tres años... Hoy casi $12.000.000. Por Amor a River”.

Se armó la guerra. Y aún falta…

