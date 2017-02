Airbag, la banda compuesta por Patricio, Gastón y Guido Sardelli, será una de las grandes figuras de la quinta edición de la Fiesta de la Confluencia, que mañana tendrá su apertura en la Isla 132, ubicada en el Paseo de la Costa. Previo al show, Guido, quien dejó la batería para poner su voz y tocar la viola, adelantó que realizarán un show muy movido. Además, contó cómo fue telonear a los Gunn N’ Roses en River y cómo es la actualidad de un grupo que hoy siente que está camino a la “crème de la crème”.

Están presentando Mentira la vedad, su último CD. ¿Con qué se encontrará el público?

Estamos en el marco de la gira de Mentira la verdad, que es nuestro último CD. Pero estos shows nos sacan un poco de eso porque el concierto que daremos engloba todos nuestros discos. Está bueno y aprovechamos a tocar temas que en otros conciertos no hacemos. Eso genera otra energía y otro espíritu. La gente va a tener un show compacto y bien arriba.

¿Qué intención tuvo Airbag con el título del disco?

El título son palabras tomadas de una alegoría de la caverna de Platón. Propone que te muevas del lugar donde estás para entender otras verdades que están más cercanas a la verdad, si bien no hay una absoluta. Las canciones hablan de eso en un mundo donde está todo mezclado. Hoy hay que mirar entre líneas porque se dicen cosas sin decirlas. En la tapa del disco estamos los tres en la Luna con la bandera Argentina. Entonces, también jugamos con las teorías conspirativas acerca de que la llegada del hombre a la Luna es en realidad un film dirigido por Stanley Kubrick. La idea es que no te quedes con lo establecido; ese es el lema del disco.

¿Considerás que hoy una canción tiene más peso que un disco?

Me encantaría tener la respuesta. Es difícil, por cómo se difunde hoy la música, llegar a una conclusión. Aunque parezca mentira aún hay un mercado de disco, y también hay un mercado para gente que escucha por Spotify y arma sus listas. Quizás eso hace que el disco pierda impacto como obra. Nosotros somos de la vieja escuela porque cuando salió nuestro primer CD no existía lo digital, pero había mucha piratería.

¿Es cierto que los Guns los eligieron para River?

No sé si habrá sido la banda. Sí pueden ser los managers. Ellos cuidaban mucho los detalles, y para el show de River Palte no les daba lo mismo poner otra banda con todo lo que iba a suceder. Antes hubo un ofrecimiento, pero no estábamos convencidos hasta que nos dijeron que los tipos estaban copados con nosotros.

—Incluso Steven Adler (baterista) los fue a ver en vivo.

En la segunda noche estaba a un costado del escenario. Se acercó y nos dijo que había llegado porque los técnicos le recomendaron la banda. Después nos dio un abrazo y fue como una bendición. Él se quedó unos días en el país y después tuvimos la oportunidad de zapar con él.

—¿Sonido y estética no se negocian?

Siempre hicimos lo que teníamos en la cabeza. Alguna vez trabajamos con un productor que sugirió cosas, pero no nos terminamos de entender y seguimos con la nuestra. Nos gusta, nos cuesta lo que hacemos y somos cabeza dura. Tenemos determinación en lo que hacemos. Me gustaría encontrar a alguien externo para sentir que te mejora o que te puede ayudar de verdad.

—Llevan 13 años como banda. ¿De los tres hermanos quién toma las decisiones?

Hemos encontrado cierta fórmula para que las cosas sucedan y cada uno esté pendiente del otro. Eso hace que nadie se pise. Hay que ser generoso para estar en una banda, si no, se hace muy difícil. La banda es de todos e intentamos cuidar los mínimos detalles.

—Y en cuanto a los egos o divismos de cada uno, ¿cómo es la convivencia?

Tenemos los pies bastante sobre la tierra. Yo tocaba la batería y ahora estoy cantando y tocando la guitarra, algo que no se da en cualquier banda. Por lo general, los cantantes son muy territoriales o se sienten amenazados porque son las verdaderas estrellas. Y con Pato sucedió todo lo contrario, y te da la pauta de cómo nos manejamos.

¿Cómo toman a aquellos que dicen que Airbag es una banda para chicas o para un público más que joven?

Seguro que hay muchas chicas y estoy feliz de la vida. Pero también hay muchos pibes que están felices porque hay muchas pibas. Lo digo de verdad (risas). En los Luna Park nuestros hay de todo y la gente la pasa muy bien. No cambio un alfiler de esos shows porque es la gloria misma. Hay mucha gente que fue por primera vez y no puede creer la fiesta que se vive. Si hay gente que no está enterada de eso, me encantaría que nos venga a ver y disfrute del concierto.

—¿Dónde ubicarías a Airbag en esta etapa que vive actualmente?

Siento que estamos entrando en el prime o pico de lo que puede ser la banda. Como entrando a una etapa donde nos asentamos como personas y nuestros conciertos son más compactos y variados por nuestro repertorio. Hay un crecimiento del grupo y del público... y estamos en la “crema” de lo que va a ser Airbag.

Del alma

“La abuela fue una pieza fundamental en la vida de Airbag”

La abuela de los Sardelis ha sido una nota esencial en sus vida. De hecho, no existiría Airbag si no fuese por ella. Guido contó que su abuela le enseñó a cantar tango a Pato. Luego lo llevó a Grandes valores del tango, programa de Silvio Soldán, donde fue seleccionado para quedar fijo en una sección del envío que iba por Canal 9.

“Por quedar le regalaron una guitarra. Pato tenía 4 o 5 años. Esa guitarra quedó en un placard y recién a sus diez años mi hermano comenzó aprender a tocar”, recordó Guido. “La abuela fue fundamental en la vida de Airbag porque no sé si exístiría”, agregó.

El guitarrista contó que su abuela era una persona “muy musical” y les “enseñó mucho”.

“Era una persona muy inteligente a nivel personal. Y no hubiésemos hecho nada sin ella. Falleció hace dos años y estaba al tanto de todo lo que hacíamos. Pero es una pieza fundamental en la vida de Airbag”, expresó Guido.