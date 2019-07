En diálogo con Moria Casán en Incorrectas (América), el mediático reveló que el principal motivo de su visita al programa fueron sus ganas de defender a Gianola. “Lo voy a decir y me van a odiar todos ustedes, pero a mí me parecen que le están dando demasiado duro a Fabián”, sentenció el ex comisario de abordo y disparó contra Viviana Aguirre, una ex compañera del actor que la semana pasada lo acusó de manosearla.