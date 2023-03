Guillermina Valdes aclaró cuál es su relación con Juan Román Riquelme

La actriz y modelo argentina Guillermina Valdés está hace un par de semanas en el ojo de la tormenta , ya que todos los programas y portales de espectáculo y farándula mencionan su nombre y la vinculan que algunos hombres. Se había dicho que tenía una relación con Santiago Maratea, también se habló del enojo de Marcelo Tinelli por eso, luego se la vinculó al arquero de Boca Javier García , y luego se cambió el rumbo de la información especulando con que su encuentro habría sido con Jun Román Riquelm e y no con el arquero.

Tras todo lo que se hablaba sobre ella, los rumores que la involucraban, las relaciones en su entorno, los enojos de su ex pareja, y mucho más, la mamá de Lorenzo Tinelli salió a ponerle los puntos a todos los que hablan en sus historias de Instagram, donde dejó un mensaje claro: “Quizás la gente no sabe, pero me separé en abril de 2022. Les mando un beso y gracias por leerme”.