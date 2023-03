Guillermina Valdés explicó por qué no funcionó su romance con Javier García

Tras todo lo que se hablaba sobre ella, los rumores que la involucraban, las relaciones en su entorno, los enojos de su expareja, y mucho más, la mamá de Lorenzo Tinelli salió a ponerle los puntos a todos los que hablan en sus historias de Instagram, donde dejó un mensaje claro: “Quizás la gente no sabe, pero me separé en abril de 2022. Les mando un beso y gracias por leerme”.

Y agregó: “Estuvieron, más o menos, dos o tres horas juntos. Hoy (por el día siguiente), el arquero fue a entrenar con el mismo vehículo. Tenemos las patentes, que se vieron en los dos videos que tenemos”.

f638x638-253076_311243_5050.jpg La foto de Guillermina Valdés en el auto de Javier García

Ella ya había aclarado desde su versión que entre ambos no existía ninguna relación, que solamente se vieron una sola vez y que todo quedó ahí, “como personas que se quieren conocer”, había dicho en aquella oportunidad.

Ahora volvió a hablar y de nuevo ante las consultas que le hicieron acerca de este supuesto vínculo de nuevo contestó en la misma línea: “No cortamos. Ni le corté yo, ni me cortó él, porque lo que se cortan son los vínculos y nosotros no lo teníamos”.

Además, cerró diciendo: “No se dio. Hay cosas que prosperan y otras que no. Tuve mala suerte. Nos vimos una vez y salió en todos lados. La gente hace un montón de cosas y nadie lo sabe. Y no está bueno, porque no es mi novio, fui a conocerlo y me sacaron una foto”.