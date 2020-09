Gustavo López contó nuevos y desgarradores detalles del Covid

" Hay gente que no se da cuenta de lo que estamos viviendo. Queman barbijos y me da bronca. Le están faltando el respeto a los familiares de los casi 10 mil fallecidos en el país , que no pudieron ir a despedir a sus seres queridos. Yo lo pensaba... Si me pasaba algo, nadie iba a poder ir a darme el último adiós", aseguró López en el pase con Jonathan Viale en la tarde de La Red.

La cruda y emotiva charla con su señora en el peor día, otra de las intimidades que confesó uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país.

"Un día me levanté para hablar con mi esposa y de tan mal que me sentía decirle: 'a este le debo 4 lucas, a aquel otro 500 dólares'. No sé si me muero, pero si me pasa algo, por las dudas ya sabés'. Es que cada día empeoraba, después de que me pusieran plasma pensé que la evolución sería más rápida", admitió.

Noches tristes, solo en el hospital y enfermo. Interminables. "Lo que transpiraba no tiene nombre. Tres remeras por noche. Pedía por favor que me llevaran más, pero nadie se animaba a trasladarlas. Mi señora llamaba a taxis, remises y nada... Mirá que era dejarlas abajo al de seguridad, con todos los recaudos, pero todos le escapaban a ese viaje con mi bolsito. Así que me levantaba y usaba el secador de pelo del baño para secar las remeras", comentó en otro pasaje lleno de dramatismo.

"En esos momentos pensás, 'estoy jugado'. Nunca llegué a estar en terapia ni tuve respirador pero no mejoraba nada. '¿Qué se viene ahora me preguntaba?'. No sabía cómo iba a terminar la historia", agregó en su atrapante descripción de los hechos, que espera "le sirva de experiencia a la gente".

Respecto a lo que más extrañaba y valora ahora, reconoció: "La vida es muy linda y en un minuto, cuando estás ahí, te das cuenta que no la tenés más como antes. Mi papá murió a los 40 años así que le doy mucha importancia a la salud, estar con la familia. Y todo lo había perdido. Soñé siempre con el abrazo de regreso a mi gente, el abrazo a los médicos. Después no es igual porque ya lo tenés y te parece más normal. Pero les di un abrazo inolvidable a todos".

¡Sí, al fin Un Buen Momento, Gustavo!