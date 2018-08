"Hola, mi nombre es Gustavo Pastorizzo, soy el papá de Fernando, el chico que fue asesinado aquí. Seguramente me deben conocer por su caso", comienza el video del aspirante al concurso de baile foráneo.

"Soy una persona que, justamente a causa de esa problemática que tuve en mi vida, me he convertido en muy famoso. He estado en programas muy importantes de aquí en la Argentina, como el de Mirtha Legrand, que lleva 50 años al aire inninterrumpidos", remarcó Pastorizzo en su carta de presentación.

"Soy el papá de Fernando, el chico que fue asesinado aquí. A causa de eso me he convertido en una persona mediática y muy famosa. He estado en programas muy importantes, como el de Mirtha Legrand. Me encantaría que se me conozca en ese prestigioso programa que es el Baila Italia, que pueda llevar mi ritmo y mi alegría"

"Así también he salido por todo el mundo, pero me encantaría que se me conozca en Italia, en ese prestigioso programa que es el Baila Italia, que pueda llevar mi ritmo y mi alegría y todo lo que yo sé hacer acá. Les mando un beso enorme, ojalá pronto podamos vernos y que pueda participar ahí", concluye el hombre en el mensaje dirigido al productor de "Ballando con le Stelle (bailando con las estrellas)", de la famosa cadena RAI, y en el cual estuvieron Diego Maradona y Wanda Nara, entre otros.

El video lo hizo circular el ex representante de la familia de Nahir, Jorge Zonzini.

Pastorizzo, de 20 años, fue asesinado durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017 de dos balazos, en plena calle de Gualeguaychú. Por el crimen, la justicia condenó a su novia, Nahir Galarza, de 19 años, a la pena de prisión perpetua.

