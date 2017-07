Gutiérrez baja impuestos para créditos hipotecarios

Para ello, la iniciativa prevé en estos casos una disminución en el cobro del impuesto sobre los Ingresos Brutos –quedará en 1,5 por ciento–, que incidirá en el valor de la cuota y que permitirá que más gente pueda acceder a estos préstamos. La medida alcanzará a todas las entidades bancarias, tanto del ámbito público como privado, dentro de la provincia.

Al cierre de un acto que se realizó en Luncec, Gutiérrez explicó que con esto se pretende mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, tendiendo en cuenta la demanda existente en Neuquén.

“Para todos los que quieran tramitar un crédito de este tipo, lo que se paga de Ingresos Brutos en los intereses ya no será más del 5% sino del 1,5%. Esto disminuye el valor de la cuota, generando más otorgamiento de préstamos, trabajo y reactivación de la economía”, destacó el gobernador. “Esta reducción no es para ampliar la rentabilidad del sistema financiero, sino para que se reduzca la cuota del préstamo en su valor final”, aclaró.

Resaltó que en la provincia se están construyendo y en proceso de licitación 5100 viviendas urbanas y 1100 rurales, y destacó el lanzamiento de líneas de créditos hipotecarios del BPN y de otras que se hacen a través del sector privado. “Todo esto va a estimular el consumo y la accesibilidad al hábitat, con más volumen de viviendas y trabajo”, dijo y remarcó que, al generarse más actividad, si bien se disminuye un impuesto como el de Ingresos Brutos, “al final se terminará logrando más recaudación”.

Ingresos

Al ser consultado respecto de los resultados en cuanto a los ingresos de la provincia en el primer semestre -que mostraron alguna retracción, en particular en la recaudación de impuestos locales- Gutiérrez reconoció este tema y consideró que es producto de un retraso en el tipo de cambio en la economía del país.

“La producción hidrocarburífera tiene en el producto bruto una participación importante, y esa producción genera en la recaudación un impacto por las Regalías e Ingresos Brutos”, señaló.

Marcó que ahora el tipo de cambio se está recuperando (aumentó el dólar en las últimas semanas) y volvió a destacar que eso favorece la percepción de recursos en comparación con los egresos en una relación de dos a uno.

La reforma que se viene

Ante una pregunta vinculada a la posibilidad de que el gobierno nacional avance en una reforma laboral, Gutiérrez se mostró cauto al indicar que no conoce el proyecto porque éste todavía no se presentó. De todas formas, no eludió hablar del tema e indicó que si bien comparte el diagnóstico de que los costos impositivos y laborales “hacen inviable el desarrollo de determinados sectores” de la economía, el abordaje debe ser integral. “No se puede tomar un impuesto o una variable laboral por separado, hay impuestos nacionales, provinciales y municipales y está pendiente la discusión de la coparticipación, y ahí hay que revisar de manera integral todo, también qué sistema impositivo queremos y que esos tributos sean de fácil control y recaudación”, afirmó.

Un nuevo móvil para Luncec

En el 43 aniversario de (Luncec), se anunció la entrega de un móvil oncológico que recorrerá la provincia con el objetivo de hacer la mayor cantidad de estudios posibles para prevenir el cáncer de mama.