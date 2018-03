Gutiérrez cerró la gira por Estados Unidos en Houston

En Houston, Gutiérrez dio detalles del actual estado de desarrollo de la cuenca no convencional neuquina: “También este año, algunas concesiones van a empezar a desarrollarse en el segundo semestre, explorando y desarrollando los pilotos desde reservorios que ya muestran la misma o mejor calidad de los que ya están en desarrollo masivo”.

En ese marco, felicitó el trabajo que vienen desarrollando las empresas del sector. “Quiero hacer un reconocimiento a las compañías por diversificar las inversiones y por trabajar en equipo; se apalancan e intercambian experiencias y trayectorias”, ejemplificó.

“Estamos alineados, trabajando en equipo, codo a codo, para hacer realidad este recurso con excelencia que tenemos”, insistió.

Aunque en los papeles oficiales previos al inicio de la gira norteamericana de Gutiérrez los temas eran diversos, el gobernador no puede despegarse del potencial que representa la formación no convencional para la proyección de la provincia. ¿Y para qué hacerlo en un destino que tiene la medalla de haber revolucionado el negocio mundial del gas y el petróleo con la explotación de no convencionales?

El boom que Gutiérrez imagina para los próximos meses en Vaca Muerta está atado con hilos al desembarco de inversiones de gran calibre en la cuenca neuquina. Por eso, el gobernador no pierde oportunidad para afilar el marketing de la formación en pos de convencer a los potenciales inversionistas.

Antes de llegar a Houston, adonde concluyó la gira de tres días por Estados Unidos, Gutiérrez había agitado la bandera de Vaca Muerta en Washington, donde lo escucharon funcionarios del área energética del gobierno del presidente Donald Trump y empresarios del país de América del Norte.

El mandatario manifestó sus expectativas por el desarrollo de proyectos en el segundo semestre. Fue en el cierre del periplo por el país del norte.

Ayuda financiera y promoción

Financiamiento del BID

Gutiérrez estuvo con referentes del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de evaluar la cooperación del banco en proyectos de infraestructura para Vaca Muerta y también analizar eficiencias administrativas. Una de las reuniones fue con el jefe de división Energía del BID, Ariel Yepez García.

El acuerdo petrolero

En el encuentro con empresarios desarrollado en Washington, Gutiérrez hizo hincapié en el proceso de reconversión iniciado en el sector hidrocarburífero, a partir del acuerdo suscrito entre los gobiernos provincial y nacional, las empresas y los sindicatos.