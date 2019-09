Gutiérrez contra Pechi: "Están a 10 días de perder"

También cuestionó el nuevo edificio municipal ubicado en el oeste de la ciudad. “No nos gustan las construcciones lindas. Inauguraron una obra faraónica cuando ni siquiera está la llave de la puerta principal”, afirmó. “Nosotros hacemos obras que mejoran la calidad de vida de nuestros hijos y nietos”, afirmó.

“Nosotros hemos demostrado llevar adelante una administración eficiente. La Provincia tiene superávit económico y financiero, pero se han realizado inversiones. Es la provincia que más crece, que más se desarrolla, es el faro que ilumina el país. Y vamos a llevar el mismo ejemplo, la misma metodología, trabajando en equipo, a la ciudad”, sostuvo el gobernador.

“No he escuchado a ningún dirigente de la actual municipalidad ir a gestionar y defender el valor y los recursos de los neuquinos. Cuando Mariano (Gaido) dice no al ajuste, esto es lo que representa y significa sí a la defensa irrestricta de lo que es de Neuquén para cada neuquino y para cada neuquina. Esto es lo que hace que estén nerviosos (por el oficialismo de la ciudad), asustados y preocupados”, criticó. “A nosotros jamás se nos ocurriría que de 1100 kilómetros de distancia nos digan lo que hay que hacer. No nos metemos con lo que no es nuestro”, indicó.

