Gutiérrez encabezó el lanzamiento del Plan + Futuro de Zapala

Durante el acto, que se realizó en la Cámara de Producción, Comercio e Industria de la localidad, se anunció -como parte de ese plan- la construcción de 44 viviendas para afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soemz), ubicadas en una nueva urbanización denominada El Portal y que no sólo dispone de lotes para uso residencial, sino también para la actividad comercial.

“Ahora viene lo más importante: hacer realidad esta planificación. Donde no había planificación y participación, ahora hay. Donde no había participación de las instituciones, hay participación a partir de rescatar y llevar adelante un proceso de fortalecimiento institucional. Pero no debemos de ninguna manera quedarnos aquí. Hoy es un día histórico en la vida de los zapalinos y las zapalinas”, aseguró el gobernador.