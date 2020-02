Haaland, un fenómeno: ¡8 tiros al arco, 7 goles!

Pues bien, este sábado Haaland volvió a demostrar que es cosa seria. Y se lució con un doblete en la paliza del Borussia Dortmund frente al Unión Berlín (5-0). Jadon Sancho fue la otra gran figura.

Borussia Dortmund - FC Union Berlin [5-0] | GOLES | Jornada 20 | Bundesliga

Haaland ya había superado ampliamente sus dos primeras pruebas de fuego: en su debut, cuando ingresó a los 9 minutos del segundo tiempo ante el Ausburg, se despachó con un hat-trick para dar vuelta el resultado y así darle la victoria por 5-3 a su escuadra; en su segunda presentación, la primera Signal-Iduna-Park de Dortmund, disputó los últimos 25 minutos de juego y anotó otros dos goles ante el Colonia para ganarse a la afición.

VarskySports on Twitter Håland: 3 PJ (136 minutos).

⚽️7 goles en 8 tiros al arco

⚽️26 en últimos 20 PJ



Sancho: 18 partidos

⚽️12 goles y 12 asistencias



Borussia Dortmund siempre renace. Lo ha hecho otra vez.



Hoy: 5-0 sobre Unión Berlín.

⚽️3ero seguido haciendo 5

⚽️19 en los últimos 5 jugados pic.twitter.com/35v2jTkqBy — VarskySports (@VarskySports) February 1, 2020

Y este sábado otra vez es noticia, ya que es el goleador del momento en el fútbol mundial. Un verdadero fenómeno.

Su historia

Haaland representa a la selección de Noruega pero no vio la luz en el país escandinavo. Nació el 21 de julio del 2000 en Inglaterra, más precisamente en Leeds, porque su padre, el también internacional noruego Alf-Inge Haaland, jugaba en el equipo que hoy es dirigido por Marcelo Bielsa. En 2003, tras un paso de tres años por Manchester City, Alf-Inge se retiró como futbolista profesional y regresó a su país natal.

Erling Braut Haaland lleva sus raíces con mucho orgullo y no se olvida de sus días en la ciudad del norte inglés. En una entrevista que concedió en 2017 a un diario noruego, contó que es hincha del Leeds United y agregó: “Quiero ser el mejor. El sueño es ganar la Premier League con Leeds”. Sin embargo, para no quedar mal con los simpatizantes de su ex club Nottingham Forest, Alf-Inge dijo que su hijo también es seguidor de The Reds.

En 2016, Haaland debutó a los 15 años en el Bryne FK, un pequeño club noruego que actualmente milita en Tercera División. Al poco tiempo pasó al Molde, una institución con mucha tradición. Ahí fue dirigido y guiado por Ole Gunnar Solskjaer, quien tiempo más tarde insistiría -sin éxito- para que Manchester United contratara al goleador. Ole fue compañero de Alf-Inge en el combinado nacional. Erling subrayó más de una vez que anhela jugar en el fútbol inglés.

A pesar de que Solskjaer lo comparó con Romelu Lukaku, Haaland tiene como referente a Zlatan Ibrahimovic. Y a fuerza de goles, cada vez se acerca más vistiendo la casaca del Borussia Dortmund .

LEER MÁS

Clásico madrileño fue nuevamente para el Real

Tragedia y muerte en La Bombonera