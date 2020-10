Habilitan el turismo de verano en Mardel, pero sin teatros

“La provincia de Buenos Aires, con un esfuerzo muy grande de coordinación entre las autoridades locales y nacionales, llegó a tiempo a acordar una serie de reglas para poder abordar la temporada de verano. Hoy venimos a anunciar que habrá temporada con protocolos, con cuidados, con responsabilidad y con conciencia", comenzó su discurso Kicillof.

El mandatario bonaerense informó que también habrá protocolos para el uso de todas las instalaciones y atractivos que irán desde los locales gastronómicos hasta los distintos lugares de hospedaje.

“Cuidar verano” es la aplicación que será obligatorio para vacacionar en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el anuncio más importante estuvo relacionado con la aplicación “Cuidar verano”, cuyo uso será obligatorio para vacacionar en la provincia de Buenos Aires. A través de la misma, los viajeros deberán completar un formulario a partir del cual las diferentes administraciones locales autorizarán su ingreso a los municipios.

“Se va a poder cargar qué días y con quiénes se pretende pasar el tiempo vacaciones; en qué municipio y en qué alojamiento, así que va a haber que presentar alguna constatación de que se va a ir a un determinado hotel o casa con alguna anticipación. Luego, se enviará a los municipios para que corroboren la información y demos la autorización, que permitirá circular e ingresar al lugar de veraneo”, explicó Kicillof.

Por su parte, Costa detalló que no será requisito presentar un testeo previo e indicó que "no están las condiciones para realizar actividades culturales en espacios cerrados". "Lamentablemente no podemos hoy anunciar que se van a poder realizar actividades de entretenimiento, esparcimiento o culturales en espacios cerrados", enfatizó dejando en claro que, en principio, la temporada no contará con teatros.

Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

"No vamos a poder abandonar todo lo que venimos sosteniendo con esfuerzo. Eso es el uso del tapabocas, el lavado de manos, la forma de estornudar y el distanciamiento social”, concluyó el gobernado Kicillof, tras reiterar las medidas de seguridad sanitaria que se vienen comunicando desde el inicio de cuarentena.