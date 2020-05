Hablar sin barbijo puede ser tan peligroso como estornudar o toser

Según un reciente estudio realizado por Investigadores ingleses, el hablar sin barbijo puede ser tan letal como estornudar o toser.

Si una persona con Covid-19 habla con otra en un espacio cerrado es más que probable que propague el virus.

La preocupación por este comportamiento del virus se hizo mas notoria por el eventual retorno a las actividades laborales en el Reino Unido, una de las naciones con más fallecidos en el mundo.

La empresa MSC Sofware creó un simulador de un viaje en tren en el que una persona puede infectar a otras con mayor facilidad si no usa mascarilla.

Stay safe – the importance of masks and social distancing