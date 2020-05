La reapertura del turismo será con fuertes cambios

Para los hoteleros, el principal desafío será limitar la interacción entre empleados y huéspedes. En mayo, el Ministerio de Turismo neuquino hizo una encuesta por internet, en la que muchos señalaron que sus vacaciones de 2020 serán familiares y en auto, con preferencia por las cabañas o establecimientos apartados, porque no quieren cruzarse con otras personas.

La ministra de Turismo, Marisa Focarazzo, comentó que seguirán la línea que marcó la encuesta. "Cuando no sean cabañas, en los hoteles, estamos pensando en iniciar con el 50 por ciento de las plazas, lo que significa una habitación sí y una no, para que la gente pueda tener su espacio para transitar", advirtió.

"El desayuno no va a ser en lugares que compartan todos, estamos viendo que pueda llevarse a la habitación, y el ingreso tendrá toda la seguridad que tenemos hoy para las viviendas, con limpieza de zapatos y alcohol en gel en cada entrada", detalló.

Recepción-hotel-NTH-coronavirus-2.jpg María Isabel Sánchez

Dijo que la idea es que los huéspedes hagan el check-in digital, en vez de llenar el clásico cuaderno de visitas, y paguen la estadía por medios electrónicos. Agregó que también habrá "recorridos especiales" para que no se crucen los integrantes de una misma familia con otros visitantes en ascensores y áreas comunes.

En las cámaras de hoteleros hay consenso con la mayoría de los cambios, pero lo que prima por estos días es la ansiedad. Quieren que se agilice la reactivación porque saben que el camino será largo y, mientras más tiempo pase, más tardarán en recuperarse.

En el Gobierno, en cambio, no quieren correr riesgos y apuestan a un proceso gradual, que vaya desde las salidas recreativas por barrio a los paseos dentro de cada ciudad, y llegar de a poco a un intercambio de visitantes de una región a otra.

"Es paso a paso; ahora estamos haciendo salidas recreativas y creo que el próximo paso va a ser la posibilidad de encuentro entre ciudades, que será respetando las microrregiones creadas por el gobierno provincial", detalló Focarazzo.

Recepción-hotel-NTH-coronavirus.jpg María Isabel Sánchez

Señaló que el plan continuará con una apertura dentro del territorio neuquino y, por último, "vamos a poder conectarnos con provincias que tengan las mismas condiciones sanitarias que nosotros".

El Gobierno elaboró siete protocolos turísticos, según la actividad: hotelería, gastronomía, esquí, pesca, estaciones de servicio, oficinas de informes y agencias de viajes. Esos acuerdos se vienen conversando en un consejo intersectorial hace un mes y medio. La última reunión fue el jueves pasado.

La ministra informó que los protocolos "están finalizados y ya los ha visto Salud Pública para estudiar los detalles", de modo que el próximo paso será capacitar a trabajadores y operadores turísticos para que todos conozcan las nuevas medidas.

Advirtió, no obstante, que eso no implica un reinicio inmediato. "Por ahora estamos proponiendo salidas recreativas entre ciudades en el interior de la provincia y hay que esperar el aval", dijo.

Recalcó que, por más expectativa que haya en el sector, "tenemos que ser cautos y no olvidar que hasta el 7 de junio seguimos en cuarentena".

Recuadro-turismo-página-3.jpg

El plan no se ajusta a la urgencia del sector

En el sector hotelero acuerdan en gran medida con el protocolo para reactivar el turismo, pero no los convence la gradualidad que propone el Gobierno. Los empresarios exigen que se agilice el proceso y se tenga en cuenta la rentabilidad a la hora de restringir la cantidad de camas.

El titular de la Asociación Hotelera de Neuquén, Gustavo Amman, afirmó que "la crisis ya es dramática" y no entienden por qué los establecimientos siguen cerrados "cuando Neuquén no tiene circulación del virus".

"En la última videoconferencia con el gobernador, hace diez días, nos pidió tiempo y lo entendimos, pero en los establecimientos están molestos porque esperábamos tener el protocolo para la semana pasada y todavía lo están analizando", explicó.

Aceptables

Dijo que el protocolo que se discutió "en general es aceptable" y el único punto que no les cierra del todo es el de las habitaciones. "Si son independientes y no se comparten, no se entiende el nivel de aislamiento, porque el cruce entre huéspedes se da en las áreas públicas", razonó.

Walter Rodegher, de la Cámara de Turismo de Villa Pehuenia, señaló que la restricción en la cantidad de camas afecta sobre todo a los hoteleros de las localidades más chicas.

"Acá somos todos complejos familiares con pocas plazas y, si tenés diez y solo trabajás con cinco, es inviable desde lo económico", remarcó.

