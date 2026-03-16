Advierten por caída de reservas de alojamientos para los próximos fines de semana largos

El turismo en los principales destinos del país, atraviesan bajos niveles de reservas. Algunos afirman que son números "similares a la pandemia".

La combinación de una inflación en aumento y la pérdida de poder adquisitivo ha dejado una enorme sobreoferta de alojamientos.

Semanas atrás se conoció un marcado retroceso de turistas en el paso entre Argentina y Chile , con una caída del 32% en el flujo de pasajeros durante los primeros meses de 2026. En este sentido y de cara a lo que serán los próximos fines de semana largo, la situación continúa con un bajo nivel de reservas en las principales ciudades turísticas.

Sabiendo que nos esperan dos fines de semana largos consecutivos en el país, el nivel de reservas es muy bajo y genera inquietud en la llamada "industria sin chimenea". Según un relevamiento que realizó Noticias Argentinas, la situación es similar en diversos puntos del país.

Para Semana Santa se registra un leve movimiento de consultas, aunque aún está muy lejos de los niveles habituales e incluso por debajo de los registrados en años considerados negativos para la actividad. Un empresario vinculado al turismo de Mar del Plata, reveló en su diálogo con el medio que "prácticamente no hay reservas" .

La situación también se refleja en las distintas plataformas y aplicaciones de alquiler turístico. En los sitios de reservas de hoteles, casas y departamentos, la oferta supera ampliamente a la demanda, algo que pocas veces se había observado en el turismo argentino.

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"Los números que manejamos para el fin de semana largo de marzo deben ser de los más bajos de la historia. Prácticamente no hay reservas y lo preocupante es que para Semana Santa se espera algo parecido. Los datos previos son similares a los de la pandemia", señaló el empresario turístico.

Un complejo panorama en diversos puntos del país

En destinos icónicos como Mar del Plata, las reservas reportan una caída histórica que ha encendido todas las alarmas sobre la sostenibilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas.

La combinación de una inflación en aumento y la pérdida de poder adquisitivo del consumidor local ha dejado una enorme sobreoferta de alojamientos vacantes en plataformas como Airbnb, afectando gravemente el crecimiento económico de las provincias.

De igual manera, ciudades como Villa Carlos Paz yotros destinos de la provincia de Córdoba muestran el fenómeno inverso. Allí, la escasa demanda presenta un leve repunte para los días de Semana Santa por sobre los feriados de marzo. Aun así, el volumen general de consultas es mínimo y plataformas muestran más de mil plazas vacantes en estos destinos.

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¿Se trabaja o es feriado?: confirmaron qué pasará con el lunes 23 de marzo

Los feriados nacionales del 2026 traerá en las próximas semanas dos fines de semana largos consecutivos, lo que posiblemente incentivará el turismo a lo largo del país y uno que otro plan de descanso para los argentinos.

Según quedó establecido en el calendario nacional, el próximo lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos en Argentina, por lo que no todos tendrán el día libre, sino que será una decisión que queda en manos del empleador.

Esta jornada se suma al feriado por el día de la Memoria, Verdad y Justicia del 24 de marzo, generando así un fin de semana largo que va del sábado al martes.