Habló el juez de Boca-Talleres: ¿por qué no expulsó a Tevez?

"Que sean duros conmigo porque digan que no lo cobré, pero no porque piensen que no lo quise cobrar. No lo vi", afirmó Delfino, quien no fue designado para la fecha 4 de la Copa Liga Profesional.

"Si veía bien la acción tendría que haber expulsado a Carlos y Talleres hubiera jugado todo el partido con uno más, que en este fútbol tan competitivo es una gran ventaja", agregó en F90 de ESPN.

El Pollo Vignolo, conductor de ese programa, el lunes le dedicó la apertura de ESPN F90 al caso Tevez relacionando la actitud del capitán de Boca dentro de la cancha con el mal momento que está viviendo afuera por el delicado momento de salud de su padre, internado en terapia intensiva.

"El futbolista cuando sale a la cancha está laburando. Es su trabajo y entra a la cancha uno cree dejando todos los problemas detrás, dejando situaciones personales, dejando la crianza de sus hijos por un rato, dejando algún drama emocional, personal. Uno cree eso pero el futbolista entra a la cancha con eso, alguno lo puede llevar de una manera u otra pero alguna vez me dijo Latorre 'el futbolista no es un robot'. Puede estar acostumbrado a que lo insulten, que lo mate un periodista, que lo saque un entrenador, perder algún partido. Ahora cuando tu viejo está agonizando y a Tevez se le vienen los recuerdos de dónde viene, aunque él y sus hijos estén salvados, la plata no puede comprar que tu viejo siga viviendo. A tu viejo lo perdés, ¿o ustedes creen que los millonarios no mueren?", reflexionó Vignolo.

Y siguió con su editorial: "Yo entiendo que la crítica sea feroz y agresiva, podemos coincidir en qué mal fue. Quizá digo una barbaridad pero entiendo que por ahí tenga una reacción. Insisto, para mí no fue de mala leche, para mí no llegó, le creí. Le creí al Tevez que dijo que no alcanzó a Pochettino como al Tevez que dijo 'la Selección dejala' o al mismo Tevez que dijo 'y la verdad lloré en el entretiempo, no la estoy pasando bien, estoy quebrado'. Se le está muriendo el papá. Ese es el tema mucho más grave que cualquier resultado".