Vignolo intentó justificar el planchazo de Tevez y llovieron los memes

Enseguida y por sus antecedentes, Tevez fue tendencia en las redes y se armó la polémica y el debate. En ese contexto, el Pollo Vignolo le dedicó la apertura de ESPN F90 relacionando su actitud dentro de la cancha con el mal momento que está viviendo afuera por el delicado momento de salud de su padre, internado en terapia intensiva.

"El futbolista cuando sale a la cancha está laburando. Es su trabajo y entra a la cancha uno cree dejando todos los problemas detrás, dejando situaciones personales, dejando la crianza de sus hijos por un rato, dejando algún drama emocional, personal. Uno cree eso pero el futbolista entra a la cancha con eso, alguno lo puede llevar de una manera u otra pero alguna vez me dijo Latorre 'el futbolista no es un robot'. Puede estar acostumbrado a que lo insulten, que lo mate un periodista, que lo saque un entrenador, perder algún partido. Ahora cuando tu viejo está agonizando y a Tevez se le vienen los recuerdos de dónde viene, aunque él y sus hijos estén salvados, la plata no puede comprar que tu viejo siga viviendo. A tu viejo lo perdés, ¿o ustedes creen que los millonarios no mueren?", reflexionó Vignolo.

Y siguió con su editorial: "Yo entiendo que la crítica sea feroz y agresiva, podemos coincidir en qué mal fue. Quizá digo una barbaridad pero entiendo que por ahí tenga una reacción. Insisto, para mí no fue de mala leche, para mí no llegó, le creí. Le creí al Tevez que dijo que no alcanzó a Pochettino como al Tevez que dijo 'la Selección dejala' o al mismo Tevez que dijo 'y la verdad lloré en el entretiempo, no la estoy pasando bien, estoy quebrado'. Se le está muriendo el papá. Ese es el tema mucho más grave que cualquier resultado".

https://twitter.com/porquetendencia/status/1328391923846029321 "Vignolo":

Por sus declaraciones sobre Carlos Tevez en #ESPNF90pic.twitter.com/ACDAHqSE9q — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 16, 2020

Los memes

Tras las declaraciones de Vignolo, estallaron las redes sociales, ya que hinchas de otros equipos se hicieron un pic nic y bromearon con la defensa del periodista al jugador.

Estos son algunos de los principales:

https://twitter.com/jessi_97/status/1328372684938481665 Vignolo diciendo que Tevez hizo eso porque el papá está mal de salud pic.twitter.com/kOBhQg2iJi — Jessica. (@jessi_97) November 16, 2020

https://twitter.com/so_ferrari_CARP/status/1328373629554466816 "Tevez tiene cosas del fútbol callejero"



QUÉ CARAJO PUEDE SABER VIGNOLO DE FUTBOL CALLEJERO pic.twitter.com/sp0MOaGHKe — JuanaFernanda Quintera (@so_ferrari_CARP) November 16, 2020

https://twitter.com/frabigol/status/1328371623460745219 Vignolo esta diciendo que la patada de Tevez no fue mala leche porque se le esta muriendo el viejo pic.twitter.com/QucLontLg2 — Fran (@frabigol) November 16, 2020

https://twitter.com/Gabriel18598561/status/1328377477438337024 El Pollo Vignolo tratando de justificar la patada de Tevez a Pochettino. pic.twitter.com/6S7bhb8V3Y — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) November 16, 2020

https://twitter.com/e_scribbler/status/1328373512948617216 Bueno, Vignolo justificando a Tévez porque viene de un entorno muy humilde y tiene un problema familiar muy grave. pic.twitter.com/W6M0cmtc7K — Ernest Scribbler (@e_scribbler) November 16, 2020

https://twitter.com/mauroxrp/status/1328379723383246850 El pollo vignolo en #EspnF90 explicando porque no fue mala leche el planchazo de tevez y justificandolo con sus problemas personales:pic.twitter.com/PWG43KQamO — maurø carp (@mauroxrp) November 16, 2020

https://twitter.com/frabigol/status/1328385832525451264 Ya que Vignolo es tendencia todos los dias (?) me parece un excelente momento para recordar sus relatos innovadores y para nada repetitivos.



pic.twitter.com/urrs20rSBp — Fran (@frabigol) November 16, 2020