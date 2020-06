Hace 44 años Cutral Co fue el centro del terror de la dictadura

Previo al despliegue represivo en la comarca petrolera, el 9 de junio hubo varias detenciones y secuestros en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Como señala el historiador Pablo Scattiza el denominado Operativo Cutral Co fue el que adquirió mayor despliegue por la cantidad de secuestros que comenzaron el 12 de junio y se extendió hasta el 16 de ese mes.

Fueron más de sesenta las personas de la comarca petrolera que sufrieron el atropello y la ferocidad de las fuerzas represivas en sus domicilios, lugares de trabajo y de estudio. Catorce de ellos se encuentran al día de hoy desaparecidos.

Los secuestrados fueron trasladados en primer lugar a la Comisaría Cuarta de Cutral Co donde fueron torturados y luego a Neuquén, previo paso por el Comando del Cuerpo del Ejército en esta ciudad. Los casos del “Operativo Cutral Co” son los únicos en los cuales se registraron torturas en una dependencia policial de la provincia.

En su libro “Un Comahue violento”, Scatizza precisó que los militares tenían por objetivo “aniquilar y exterminar al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que de acuerdo a su propia hipótesis se estaba consolidando en la Norpatagonia”.

El sábado 12 de junio, cinco hombres de civil con credenciales de la Policía Federal golpearon la puerta de la casa de la familia Seguel preguntando por Arlene, una joven de 21 años, estudiante de Servicio Social en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y que militaba en el PRT. A pesar de los ruegos de su padre para que lo dejaran ir con ellos a la comisaría adonde dijeron que irían, se llevaron a la joven. De esta manera comenzó la “razzia” contra estudiantes y trabajadores que mencionó Maidana.

Embed

En la madrugada del lunes 14, es detenido ilegalmente Carlos Chávez, y le siguieron las detenciones de Pedro Maidana, Sergio Méndez Saavedra y Miguel Ángel Pincheir, a. Por la noche, un grupo de tareas llegó hasta la Escuela Comercial Nocturna Margarita Páez para detener a Octavio Omar Méndez, de 15 años -hermano de José Delineo., y a Dora Seguel, hermana de Arlene, que tenía 16. Según los represores, estos conformaban una célula del PRT-ERP en Cutral Co junto a Arlene Seguel, Chávez y Julio Galarza, entre otros.

Paralelamente al secuestro de Dora Seguel, también fue detenido su padre José Elizalde y llevado a la Comisaría Cuarta. En tanto, en la ciudad de Neuquén donde había llegado con su madre para averiguar por el paradero de su hermana Arlene, fue secuestrada Argentina, de 18 años.

dictadura -cutral-co-3.jpg Dora Seguel fue secuestrada por las fuerzas represivas de la escuela donde estudiaba.

Esa noche fue la etapa “más intensa” del operativo donde en unas horas fueron secuestrados quince jóvenes por los grupos de tareas. Entre ellos, Rodolfo Luis Marinoni, Horacio Girardello, Julio Isabelino Galarza, Manuel Jesús González, Leticia Margarita Oliva, Héctor Campos, Oscar Hodola, Sireña Acuña de Hodola, Raúl Eugenio Metz y Graciela Romero de Metz, embarazada de seis meses, que, según testigos, tuvo a su hijo en el centro clandestino de detención “La Escuelita” de Bahía Blanca, en abril de 1977.

Pedro Maidana cursaba el quinto año de la ENET 1 de Cutral Co cuando el 14 de junio de 1976, pasadas las 20, fue secuestrado del interior del colegio. Antes de atravesar la puerta principal del colegio, los secuestradores le dijeron a Maidana que no intentara escapar porque “la escuela está rodeada”. Mientras tanto en el domicilio de los padres de Pedro, los secuestradores se llevaron a su hermano, Juan Carlos.

La patrulla que fue a buscar al joven que militaba en grupos de estudiantes y de la iglesia estaba encabezada por el capitán Roberto Maier. “Supe su nombre porque cuando el preceptor me retiró del aula y me llevó a la dirección, el director del colegio preguntó quién era el que me iba a llevar a la comisaría, y él dijo ‘Capitán Maier’”, contó Maidana, quien permaneció algo más de cinco años detenido en cárceles y centros clandestinos de detención de Neuquén y Bahía Blanca hasta que el 22 de agosto de 1981 fue liberado.

Maidana recordó que antes del golpe de marzo de 1976, el obispo Jaime de Nevares les había pedido al grupo que integraba “que aflojáramos con la actividad militante en la iglesia ya que había habido algunas detenciones en la zona, ese fue el primer aviso que tuvimos”. A pesar de la advertencia, Maidana siguió participando en las reuniones pero de manera clandestina ya que tenían por objetivo “la formación de una juventud guevarista y en las cuales analizábamos la marcha de los acontecimientos en el país”.

Todos los secuestrados fueron llevados a la Comisaría Cuarta de Cutral Co comandada por el comisario Héctor Mendoza. Entre los oficiales y suboficiales que llegaron a la localidad junto a soldados del Ejército y policías, estaba el jefe de la División de Inteligencia, el mayor Oscar Reinhold, quien no perdió detalles de la represión llevada a cabo. Un ex agente de informaciones, Jorge Cassolini, aseguró que Reinhold “dirigió la seguidilla de detenciones y desapariciones, y que escuchó “los gritos de dolor” de quienes eran golpeados y torturados en la comisaría y, en una oportunidad se tiró encima de una de las víctimas para que lo dejaran de golpear.

comisario hector mendozaX.png Héctor Mendoza fue jefe de la comisaría Cuarta de Cutral Co durante la dictadura. En agosto de 2010 fue detenido en Paraguay donde se había fugado. En 2013, la comisaría fue señalizada como sitio de la memoria

El martes 15 continuaron las detenciones. En la madrugada de ese día fueron detenidos violentamente Guillermo Almarza, Francisco Tomasevich y Emiliano Cantillana. Los tres fueron llevados a la comisaría donde fueron torturados mientras eran interrogados sobre sus vinculaciones políticas.

Con las primeras luces del día, los jóvenes secuestrados fueron subidos a un camión celular de la Policía provincial y trasladados a la capital neuquina. “Finalizó operativo, retirándose personal militar con destino Neuquén capital”, escribió un efectivo en el libro de Guardia de la Comisaría Cuarta de Cutral Co.

“Yo zafé pero podía haber sido una desaparecida más”, aseguró alguna vez Dora Seguel quien durante el interrogatorio en la oficina del comisario Mendoza fue insultada y golpeada. Además denunció que cuando la subieron al celular, uno de los militares la violó. “Un militar dijo ‘llevate a esta tarada’ y con las manos atadas y los ojos vendados, el que me sube al celular donde no se escuchaba nada, me violó. Luego me dijo ‘de esto no se habla’, y me dejó ahí en uno de los calabozos”, confesó cuando presentó su testimonio ante los jueces del tribunal en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la ciudad de Neuquén.

Dora Seguel fue la primera víctima en pedir a los jueces que se juzgue a los responsables de violencia sexual durante el terrorismo de Estado. “Ellos violaron y tienen que ser castigados por las violaciones también. Porque lo que se buscaba era aniquilarnos moralmente, que no sirviéramos para nada, como me decían al oído”, explicó.

Tanto Dora como su hermana Argentina fueron liberadas y denunciaron sus secuestros y la desaparición de Arlene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que visitó nuestro país en septiembre de 1979.

Como describió alguna vez Noemí Labrune, la fundadora junto al obispo Jaime De Nevares de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), “al principio no supimos qué estaba pasando en Cutral Co pero después nos comenzó a faltar el aliento porque por donde uno miraba había pasado un drama”.

Los vuelos de la muerte

Veinte secuestrados durante el operativo en Cutral Co y en la ciudad de Neuquén fueron trasladados a Bahía Blanca en avión. Ocho de esas personas están desaparecidas.

El próximo juicio por delitos de lesa humanidad, que aún no tiene fecha de realización, ventilará los casos de secuestro, tortura y abusos sexuales perpetrados contra 18 víctimas que fueron trasladadas en avión desde Neuquén hasta “La Escuelita”, el centro clandestino de detención que funcionó en el predio del V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

Por esta causa, denominada Taffarel, serán juzgados 17 ex miembros del Comando de la Sexta Brigada de Montaña de Neuquén, del V Cuerpo del Ejército, de inteligencia militar de Neuquén y Bahía Blanca, y policías neuquinos y rionegrinos.

Los traslados de las víctimas, de las cuales ocho aún permanecen desaparecidas, fueron realizados en tres vuelos, los días 10, 15 y 16 de junio de 1976, según la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Miguel Palazzani.

Las víctimas eran militantes políticos, estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue y participaban de actividades artísticas. Estos casos corresponden a las primeras denuncias radicadas por los familiares ante el Poder Judicial.

El análisis de las pruebas derivó en la acusación contra Juan José Capella, ex piloto aviador del Ejército con asiento en el Comando del V Cuerpo de Bahía Blanca, quien tripuló el avión que realizó los traslados de 21 secuestrados en los operativos llevados a cabo en Neuquén y Cutral Co. Capella, uno de los imputados en la causa, comandó el avión bimotor Havillan Canadá DHC-6 Twin Otter, matrícula AE-106.

dictadura-cutral-co.jpg Del 10 al 16 de junio de 1976 se trasladó en avión a los secuestrados en vuelos desde Neuquén a Bahía Blanca

El traslado de los secuestrados se hizo desde el aeropuerto de Neuquén hasta Bahía Blanca porque aún no estaba en funcionamiento el centro clandestino de detención La Escuelita, construido con posterioridad en el fondo del Batallón de Ingenieros de Construcción 181 de Neuquén.

En el legajo de servicios de Capella figura que en 1975 y 1976 fue calificado como “uno de los pocos sobresalientes para su grado” por el comandante del V Cuerpo del Ejército, Guillermo Suárez Mason, y por Osvaldo Azpitarte, ambos condenados en los juicios de lesa humanidad.

En el requerimiento de elevación a juicio, Palazzani estableció la responsabilidad de Capella “como partícipe de los hechos que perjudicaron a las víctimas de esta causa” a partir de la correlación de la información del registro de detenidos de la U9 de Neuquén, de los vuelos del aeropuerto de Neuquén, además de los testimonios de las víctimas y del legajo personal de Capella.

Las víctimas de esta causa que permanecen desaparecidas son Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Carlos Schedan, Arlene Seguel, Mirta Tronelli y Cecilia Vecchi.

dictadura-cutral-co-4.jpg Las víctimas permanecieron en el centro clandestino de detención de Bahía Blanca

Los llevaron en tres grupos

Los traslados de las víctimas desde Neuquén hacia Bahía Blanca se organizaron en tres grupos. Los detenidos subían tabicados, engrillados, con los ojos vendados y las manos atadas.

El primer grupo fue trasladado el 10 de junio de 1976 y esaba integrado por Susana Mujica, Darío Altomaro, César Giliberto, Eduardo Paris, Alicia Villaverde y Cecilia Vecchi, quienes habían sido secuestrados el día anterior en distintos lugares de la ciudad de Neuquén.

El 15 de junio se efectuó el segundo traslado, con las detenidas Gladys Sepúlveda, Elida Sifuentes, Nora Rivera, Eva Garrido, Raúl González, Jorge Asenjo y Carlos Schedan. Las víctimas estuvieron detenidas en la U9 hasta las 19:35 de ese día y desde allí fueron trasladadas al aeropuerto de Neuquén, donde treinta minutos después despegó el avión que comandaba Capella.

Las declaraciones de las víctimas coinciden en que subieron, con los ojos vendados y las manos atadas, a una aeronave que viajó durante una hora y aterrizó en un sitio desde el cual fueron transportadas por tierra durante media hora hasta el centro clandestino de Bahía Blanca.

Un día después, el 16 de junio, a las 21:10, fue trasladado el tercer grupo, conformado por Eduardo Buamscha, Pedro Maidana, Miguel Pincheira, Argentina Seguel, Dora Seguel, Alicia Pifarré y Carlos Chávez, secuestrados en el operativo represivo de Cutral Co.

La Fiscalía consideró que Capella “realizó un aporte fundamental que contribuyó al logro de la ejecución de los hechos que perjudicaron a las 20 víctimas de la causa, toda vez que piloteó los vuelos que las transportaron desde la ciudad de Neuquén hasta Bahía Blanca donde fueron mantenidas en cautiverio y torturadas en el centro clandestino y ocho de ellas luego fueron asesinadas”.

LEÉ MÁS

Dictadura: las primeras detenciones en Neuquén

Pintó el horror de la dictadura en pleno centro de la ciudad

Seguel: "Colgaré la bandera con rostros de desaparecidos"