Hace cinco días que sufren los ruidos molestos de 70 motos a la noche

“Estaba durmiendo y unos 20 vecinos vinieron a mi casa a la 1.20 de la madrugada. Se agruparon y vinieron por el tema de las motos y de los robos. Me levanté y era cierto, no lo podía creer. Calculo que eran entre 70 y 80 motos que circulaban como si nada. No se cohibían frente a los vecinos, al contrario, aceleraban más”, relató el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Unión de Mayo, Gustavo Ancafil.

El vecinalista aclaró que, dado que su vivienda se encuentra a más de diez cuadras del Parque, no se había visto afectado y que los vecinos fueron a su domicilio para ponerlo en alerta sobre esta situación. Además, sostuvo que a los ruidos molestos en horarios nocturnos se suman hechos de inseguridad. “Encontraron varias billeteras vacías, solamente con el DNI de las personas asaltadas, no sólo del barrio sino también de Gregorio Álvarez”, agregó.

Ruidos molestos de motos en el barrio Unión de Mayo

“Intenté hablar con la Comisaria 21 y no me supieron dar datos ni si habían designado a un nuevo comisario. También con la Ministra de Seguridad (Marianina Domínguez), pero no me atendió. Estoy esperando que me llame, no me llamó. El único que me atendió fue Miguel Denis de Tránsito de la Municipalidad”, aseguró Ancafil, quien insistió con que “la inseguridad y las motos vienen de la mano y muy fuerte” en el barrio.

Luego que los vecinos se retiraran del Parque Lineal donde estaban los motoqueros, sostuvo que acudió la Policía para efectuar controles de tránsito y alcoholemia.

Unión de Mayo- ruidos molestos- motos- controles- 3.jpg

Además, relató que los jóvenes no sólo realizaban ruidos molestos sino que hacían Willy. “Era el ruido de las motos corriendo carrera y los demás festejando. Anoche era como tierra de nadie, los chicos podían hacer y deshacer y en días laborables. ¿Dónde están los padres de esos chicos que no controlan que sus hijos estén en su casa? Porque eran menores. Da impotencia, soy papá y mis hijos están en casa, les guste o no. La gran mayoría no es de Unión de Mayo, vienen y no les importa el ruido que hacen”, se indignó el vecinalista.