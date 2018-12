Morandi se convierte en la primera neuquina en llegar a la final del “Bailando”. Otro neuquino que también participó del reality años atrás fue Leandro Nimo, quien sobresalió por sus performances. En las últimas dos ediciones, Nimo acompañó a Charlotte Caniggia y a Silvina Luna. Militta Bora fue otra de las neuquinas que llegaron al certamen, aunque su arribo fue después de haber sido señalada como la tercera en discordia entre Daniel Osvaldo y Jimena Barón.

Morandi, de 21 años, es una reconocida instagramer con casi dos millones de seguidores. Es actriz y bailarina. En teatro trabajó en Vivitos y coleando, Glee Live, in concert, El violinista en el tejado, Hairspray, Mamma Mía, el musical, Despertar de primavera, un musical diferente, Rent, Chicago y American Idiot.

Muchas personas tildaron a Jimena Barón de estar acomodada en el “Bailando”. Mica Viciconte y Cinthia Fernández apuntaron contra la actriz debido a que siempre fue salvada por el jurado y nunca llegó a la instancia del voto telefónico. Tras las críticas, Barón no se calló y contestó de manera letal: “No hablo mal de nadie. No para gustar, simplemente porque no suma. Mis compañeros son compañeros, los respeto y no me cabe hacer sentir mal a nadie. Basta con esa ‘moda’ de ‘soy re sincero, digo lo que pienso, así sea una bosta’. Guardate tu bosta que no suma y no es copado compartirla”, escribió la actriz en Twitter.

“Yo ensayo como un toro. Este es mi máximo. Conozco mis límites y así y todo amo estar bailando y haber llegado tan lejos. Mi humilde consejo a los que flashean Piquín es que no se rebajen a compartir un certamen conmigo. ¡Ustedes están para más! Vayan a esos shows donde son todos bailarines”, sentenció la semifinalista.

Por otro lado, la Chipi, integrante del BAR, denunció que durante el último duelo (el tango donde se definieron los 4 semifinalistas), Flor Peña le dedicó un gesto a Jimena que delataba cierto “arreglo entre ellas”. Al enterarse de los dichos, Barón salió al cruce: “Cállese, señora. Deje de mentir. Y si va a hablar de mí, mínimo salude cuando me cruza, no se haga la que no me ve que tengo el qlo más grande que un termotanque, es físicamente imposible”, fue el tuit de Jimena apelando al humor.

Buenos Aires Tras quedar eliminada, Mica les agradeció a su público y a su coach, pero cuando le agradeció al jurado se olvidó de un integrante: “A Ángel, a Polino, a Flor, al BAR, a todos muchas gracias”, dijo Mica dejando afuera a Laurita Fernández. Poroto Cubero acompañó muy de cerca a su novia y en el final sacó afuera su bronca. De Brito, en un vivo de Instagram, mostró la furia del futbolista cuando le consultó cómo lo estaba pasando: “Como el or...”, dijo el novio de Mica.

Luego, ya con Viciconte eliminada y fuera de la gran final del “Bailando 2018”, el jugador de Vélez se mostró disconforme y subrayó: “Fue muy alevoso, es para enojarse. Si Julián no se equivocaba, Laurita no le iba a dar un voto en toda la noche”.