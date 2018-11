"Hacer reír es un acto muy noble"

En diálogo con LM Neuquén, el joven comediante también contó detalles de su presente, de la inesperada gira por el Viejo Continente, del especial que grabó para Netflix y de su gesto solidario para quienes no pueden pagar la entrada del show. “Si quieren ver nuestro show y la economía es un impedimento, nos escriben y nosotros los invitamos”, señaló.

Además de este show, ¿qué otro espectáculo estás llevando adelante?

Suelo realizar mi unipersonal en el conurbano bonaerense. Sin embargo, con Lucho (Mellera) hemos estado presentando este show por todo el país y también nos fuimos a Europa. Estuvimos en Madrid, Barcelona, Londres, Berlín y Mallorca.

¿Cómo fue la experiencia en el Viejo Continente?

Fue hermosa y enriquecedora. Mucho más de lo que esperábamos. También fue muy flashero ver cómo los argentinos que están instalados en el exterior nos bancan, como también muchos extranjeros -sobretodo latinoamericanos- que fueron a vernos por curiosidad. Todo lo vivido y aprendido lo estamos volcando en esta gira.

¿Tuvieron que adaptar sus monólogos en los destinos donde no hablan castellano?

Tanto en Londres como en Berlín hicimos nuestro show en español. Lo sorprendente era ver a alemanes que hablaban y comprendían a la perfección el español, hasta mejor que nosotros, lo que daba bronca (risas), y que estaban dispuestos a consumir comedia argentina. No pueden ser potencia y robarnos el idioma (risas).

¿Y cuál fue la recepción del show?

Al principio creo que con Lucho pecamos de ingenuos. Pensamos que nos iban a ir a ver solamente argentinos. Contábamos con que nos iban a ir a ver algunos extranjero, pero la referencia que hacíamos era 85% argentinos, 15% extranjeros. Estando en el primer show, que hicimos en Barcelona, me di cuenta de que no era así. Había muchos latinos y eso nos agarró desprevenidos. Con el correr de los días fuimos haciendo la tarea y empezamos a adaptar más cosas, entender qué sacar y cómo decir ciertas cosas. El ritmo tiene que ir más lento porque también tienen otra calma. En eso nos ayudaron muchos comediantes de España, que nos dieron algunos consejos.

¿Qué puertas les abrió esta gira por Europa?

Nos permitió conocer muchos productores y comediantes de allá. De hecho, en Mallorca nos invitaron a un festival de comedia, el Fest Jaja, que tiene una gran movida. Lo bueno es que podemos retroalimentarnos, porque los comediantes que nos abrieron las puertas allá también tendrán las puertas abiertas en nuestro país.

Con todo esto, ¿qué podés decir del crecimiento y el lugar que te has ganado en el mundo de la comedia con el correr de los años?

La verdad es que jamás me imaginé que iba a pasar todo esto. Empecé creyendo que iba a ser un hobby. Jamás pasó por mi cabeza el llenar un Luna Park o hacer un gira internacional, ni en el más optimista de mis sueños. Ha sido un camino con cosas lindas y feas, pero todo sirve de aprendizaje. Y el hecho de tener que vivirlo con Lucho, que es un hermano, es algo único, sobretodo porque la gente nos acompaña. Hacer reír es acto muy noble, y el hecho de que la gente me preste su tiempo para hacerlo me hace sentir honrado.

Tuviste la oportunidad de grabar un especial para Netflix. ¿Cómo impactó en tu carrera?

Para mí fue único porque tuve la chance de mostrarme en una vidriera mucho más grande y que valía la pena. Si bien la gente de Netflix es muy reservada con sus datos, jamás van a decir cuantas reproducciones tienen sus productos, la percepción termina siendo más propia. Empezó a venir mucha más gente a los shows y todos los días alguien te escribe respecto de eso. Creo que Netflix nos ayudó a poder hacer esta gira europea, al ser como una especie de sello de calidad.

Con todo esto, ¿en sus shows se siente la crisis económica?

Sí, se siente. A nosotros particularmente Netflix nos ayudó a renovar el público. Sentimos que hay muchas plazas golpeadas y en los lugares donde había poco dinero ahora hay mucho menos. De todos modos, nosotros lo que hacemos cuando nos plantean que quieren ver el show pero no tienen el dinero para pagar la entrada, es invitarlos. ‘Vení, no te quedes con las ganas, porque si mañana tenés plata vas a volver’, es lo que decimos.

Dejando de lado la comedia, Lauriente reveló que recientemente participó de una publicidad para una conocida marca de cerveza. “Hace poquito hice una publicidad para una cerveza. No actué, sino que hice la locución. La verdad es que me divirtió mucho. Me llamaron de casualidad para hacer un casting y fui sin ninguna expectativa. Sin embargo, les gustó y me preguntaron si me interesaría hacer más cosas similares. No me gusta asociarme con marcas, pero si no se me ve la cara, adelante (risas)”, reveló.