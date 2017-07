Hallan esqueleto en una cama, acostado y tapado

Según se pudo establecer, en el domicilio vive una mujer de unos 65 años que se dedica al cirujeo y que aún no pudo ser localizada. El hallazgo se produjo luego de que la Policía fuera alertada por los vecinos, que hace varios días que no la veían. Estos no descartaban que los restos óseos pertenezcan a una familiar de la mujer que habita la casa sin servicios, ya que le fueron cortados la luz, el agua y el gas. De acuerdo con otro vecino, la dueña de la casa es una persona que no mantiene contacto con la gente del barrio.