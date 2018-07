Hallan muerta a una chica de 20 años en la bañera

Según un comunicado de la fiscalía que investiga el hecho, no se hallaron signos de violencia en el cuerpo de la joven, aunque se van a realizar una serie de estudios anatomopatológicos para determinar el motivo de la muerte. Esos análisis demandarán unos días, por lo que la causa del deceso aún sigue siendo un misterio. En tanto, si bien la investigación del caso está bajo la órbita del fiscal Carlos Torres, este está siendo subrogado por el doctor Horacio Cadile.

Roberto Munives, jefe de Policía de la Ciudad de Mendoza, dijo que no se descarta ninguna hipótesis: desde una intoxicación por monóxido o causas naturales hasta un suicidio, un crimen, e incluso una sobredosis, aunque aclaró que él no tenía conocimiento de que se hubieran encontrado drogas en el lugar. “Aparentemente, la chica no tenía antecedentes médicos”, dijo Munives.

Karen era del Valle de Uco y estudiaba educación física. La chica corría maratones y trabajaba como relacionista pública de varios boliches.

Según los vecinos que hablaron con el diario Los Andes, la joven estuvo sola los últimos días porque sus compañeras de departamento se habían ido a pasar las vacaciones de invierno con sus familias. El mismo diario señaló que el último posteo de Karen en su cuenta de Facebook fue el 15 de julio a las 18, por lo que se presume que su muerte ocurrió entre el domingo y el miércoles.

GEO, una de las discos para las que trabajaba la chica, subió un posteo con su foto a la página de Facebook del boliche para despedirla y acompañar a sus familias: “Desearles mucha fuerza y paz entre tanto caos. Mucha luz para tu alma y de quienes sintieron tu partida”, escribieron los responsables del boliche.

Otra misteriosa muerte de una mujer

La Policía investiga la muerte de una empresaria de 61 años, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de haber recibido golpes, en su casa de la localidad cordobesa de Tanti. El hallazgo del cuerpo de Patricia Rosa Saad, dueña de una empresa dedicada al rubro de las obras viales, se produjo en horas de la tarde del lunes en su casa de Chaco al 100. El cadáver fue encontrado en el piso, con signos de haber sufrido al menos dos golpes en el cráneo, y en la casa también se encontraba abierta una llave de gas. Las sospechas apuntan a que el hecho pudo ser un homicidio en ocasión de robo.