Hallaron en el fondo del mar al pesquero perdido

Prefectura también indicó que psicólogos del Departamento Sanidad de la fuerza se encontraban asistiendo a los familiares de los tripulantes, que ya fueron notificados del hallazgo.

El buque, que estaba tripulado por nueve marineros, zarpó el 5 de junio y a las 23:47 se activó la boya de socorro, cuando estaba a la altura Rawson. Se dirigía a Comodoro Rivadavia para pescar langostinos.

“La última posición reportada fue a 111 millas náuticas (alrededor de 220 kilómetros) al suroeste de la ciudad de Rawson (Chubut). En el momento de la última comunicación, las condiciones climáticas no eran buenas, con olas de cinco metros de altura y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora”, explicó la Prefectura cuando se informó la situación.

La embarcación tiene 50 años de antigüedad, pertenece a la empresa Pesca Nueva, y es un fresquero -es decir, no procesa a bordo- de 27 metros de eslora (largo), 6,10 de manga (ancho) y 3,10 de puntal (alto). Su puerto de asiento es la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

El pesquero llevaba a nueve tripulantes a bordo: el capitán Salvador Taliercio, el segundo patrón Rodrigo Sanita, el jefe de máquinas Néstor Rodríguez, el auxiliar de máquinas Cristian Osorio y los marineros Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez, Pedro Mierez y Rodrigo Blanco.

El sábado 9 de junio la Armada encontró el cuerpo del capitán de la nave, Salvador Taliercio. Del resto de la tripulación, en tanto, no hubo más novedades.

Mientras se ponía en marcha el desesperado operativo de búsqueda, la esposa de uno de los hombres que iban en el Rigel aseguró que el barco estaba en “malas condiciones”. Y no dudó en dar detalles al respecto: “Daniel (su marido) siempre me decía que los barcos estaban muy mal. Si no se rompía una cosa se rompía otra. Él trataba de pensar que no iba a pasar nada malo y salía con expectativa y esperanza, pero tenía miedo de que le pasara algo”.

23 días de búsqueda

El Rigel zarpó el 4 de junio de Mar del Plata y el 8 fue su último contacto. Olas de cinco metros se registraron en la zona al momento de su desaparición.

Se salvó por ir a visitar a su hijo

Hizo dos viajes, el último en mayo, cuando uno de los tripulantes estaba de vacaciones y lo reemplazó, y ya el barco no le dejó buenas sensaciones. Pero no fue por eso que Félix Segovia decidió quedarse en tierra para la última campaña del Rigel, que también pudo haber sido la suya. A último momento, este marinero de 30 años resolvió viajar a su provincia, Jujuy, para ir a visitar a su hijo. “Me salvé por eso, por él no fui”, dijo. Y agregó: “Dos por tres se nos apagaba el generador y quedábamos a oscuras. Se nos apagó el motor dos veces y quedamos al garete, entonces bajaba el maquinista y trataba de encenderlo rápido”.