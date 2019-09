Harto, Ángel de Brito le pondría fin a su programa

Ángel de Brito es el dueño de las mañanas en materia de rating. El jurado del “Súper Bailando” lidera su franja horaria con 4,5 puntos. Sin embargo, el éxito de Los ángeles de la mañana no lo marea. Según declaró hace pocas horas, el ciclo podría llegar a su fin. En diálogo con Ulises Jaitt en “El Show del Espectáculo” (AM 1300), el periodista confesó su sueño de irse de la Argentina, no para establecerse en otro país y nunca más volver, sino por el objetivo de poder recorrer el mundo y tener su propio programa de viajes.