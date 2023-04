Hasta qué año extendió su contrato Alejandro Garnacho con el Manchester United

Manchester United terminó con los rumores en torno a Alejandro Garnacho y se aseguró su continuidad por cinco temporadas más: los Red Devils anunciaron la extensión de su contrato hasta el 30 de junio del 2028. El futbolista español de raíces argentinas , que parece estar cada vez más lejos de viajar al país para disputar el Mundial Sub 20, estaba negociando su situación contractual desde hace meses y, mientras, el Real Madrid seguía de cerca las tratativas.

“Cuando llegué a este increíble club, soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos con esta insignia en mi pecho. Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos ya, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino”, declaró el futbolista de 18 años en el sitio oficial del club inglés.