“Un horror. Me parece una vergüenza, me parece lamentable lo que ha pasado. Hemos sido el hazmerreír del mundo”, sentenció la conductora. Y continuó indignada: “Esto no tiene que volver a ocurrir. ¿De dónde esa violencia? ¿De dónde sale esa gente tan violenta, tan mala y haciéndonos tanto daño? Destruyendo una plaza que costó una fortuna arreglar, y que nuevamente hay que arreglarla. Porque eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos”.

La Chiqui también lanzó una fuerte advertencia al opinar sobre el escrache que sufrió Martín Lousteau por parte de un grupo de manifestantes del Banco Provincia, luego de que diera quórum para que se tratara la reforma jubilatoria en la cámara baja.

“Es desagradable. Eso tiene que desaparecer porque eso empieza así y no se sabe cómo termina”, disparó y subrayó: “Atención con esto…”.

Sin renunciar a su apoyo a Cambiemos, Mirtha volvió a mostrarse crítica en relación a la polémica reforma previsional que aprobó el Congreso. “No entiendo bien la explicación que dan. No fue oportuna y no fue bien explicada. Ha sido un error. Yo soy muy pro gobierno, pero se comunica muy mal”, lamentó.

Monje negro y conspiración

A su vez, Legrand abogó la hipótesis de un plan desestabilizador. “Debe haber un monje negro detrás de todo esto”, especuló. “No sé quién es que organiza todo esto. Porque esto hay que organizarlo: llevar la gente en micros. Y si es cierto que les pagan, pagarles”, agregó y exclamó escandalizada: “¡Eso cuesta fortunas!”.

Por último, la conductora le tiró otro palito a Mauricio Macri al pedir “paz, trabajo para que los que no lo tienen y que baje el costo de vida que está muy caro”.

El dolor de Flor Peña

Afectada por los acontecimientos violentos que se vivieron en el país por parte de manifestantes y de las fuerzas de seguridad y la tensión tras la aprobación de la reforma previsional, Florencia Peña acudió a las redes para expresar su angustia. “Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente”, postuló al retuitear un grafiti de Acción Poética. Y agregó: “Me duele este diciembre. Me duele volver al pasado. Me duele la Argentina odiada y odiando.Me duelen los más vulnerables vulnerados. Me duele”.

Días atrás, durante los enfrentamientos, replicó posteos contra el ajuste “a los de abajo” en vez de “subir impuestos a sojeros, mineros, especuladores y grandes empresarios”.

“Hay show para la gilada. La violencia de unos pocos está tapando lo importante: se está por votar una ley horrible”, escribió y condenó la violencia opacó el reclamo pacífico de miles.