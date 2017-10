"Hice la obra en una tarde, pero tardé 45 años"

¿De qué se trata El amor sos vos?

Este es el primer espectáculo que escribo y dirijo que en principio habla de que el amor es uno. Nació a partir de mi disco solista, el año pasado saqué el disco Amántico y decidí empezar a hacer un espectáculo que, a través de las canciones, me dispare a diferentes temas como los hijos, la pareja, la vocación, la pasión, la autocrítica, el corazón. Todo eso acompañado por todas las disciplinas que hice en mi carrera: mimo, burlesco, expresión corporal, comedia. También recito a Shakespeare y a López de Vega. El espectador va a salir pleno de haber disfrutado un viaje por el universo amoroso donde se va a identificar y, al mismo tiempo, va a cantar.

¿Sólo hay canciones de Amántico o incluís otras?

La mayoría son temas míos, pero hay un par de clásicos de todos los tiempos que la gente pide y se pone a bailar conmigo. Está muy agradecida la gente y es una sorpresa para mí lo que me llevo del público. Es muy gratificante.

¿Qué es lo que más engancha a los espectadores?

Aunque parezca raro, hay gente que me agradeció porque, después de ver el espectáculo y escucharme, está más agradecida de lo que tienen y otros, que no encontraban el puntapié como para buscar un nuevo amor o para soltar el que ya está asfixiado, también.

Hablás de amor en un sentido amplio….

Exacto, no solamente es el amor a la pareja, hablo del amor como combustible: de mi don, eso que quiero hacer y no lo hago por miedo a que no voy a llegar a fin de mes, por inseguridad, culpa, por decir ‘me quedo en este trabajo de ocho horas que me da el sueldo’, no hay amor propio ahí. El vínculo con los animales, con la naturaleza, eso también es amor. El amor como combustible para acompañar a alguien, para cocinarle, para todo.

Es cierto que la obra la creaste casi con una improvisación.

Fue tan orgánico... La hice en una tarde, pero tardé 45 años en macerar y tener experiencias amorosas y vida carreteada. Salió en una tarde y fue visceral, como un vómito del alma. Sentí la necesidad de compartir esas experiencias con el público a través de mi arte. La verdad fue muy esperanzador y estimulante.

¿Cómo describirías a tu público?

Es muy ecléctico. Hubo niños que han visto toda la obra. Eso ha pasado un par de veces, no es que en todas las funciones hay niños, pero quiero decir que el espectáculo es tan amplio que está preparado para recibir a todo el público. Por supuesto, la gente de 30 para arriba son los que se hacen más los rulos. Y hay más público femenino, aunque también van parejas.

En este último tiempo sacaste tu primer disco solista, hiciste tu primer protagónico en cine en Mario on tour y esta es la primera obra de tu autoría. ¿Cómo te sentís con estos debuts y tu presente artístico?

Orgulloso, fue algo muy orgánico, no busqué esto. Son frutos del trabajo, de la confianza en uno mismo, me llena de orgullo. Ahora, en noviembre voy a hacer la ópera Barstow de Jarry Partch en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, son regalos que me da la vida por la dedicación. El año que viene, además, voy a reestrenar La noche antes de los bosques en Buenos Aires y, a mediados de año, la llevaría a España.

Con todo esto, ¿hay lugar para la música?

Me queda mi segundo disco para el año que viene, pero no tengo nada. Va a ser un disco pop frutal para bailar, con mucha alegría.

Hace unos meses estrenaste Mario on tour, un film con una marcada presencia de Sandro. Contaste que su música estuvo siempre en tu vida desde tu infancia, ¿qué es lo que te atrapa de él?

Hay algo físico de él que siempre me atrajo: cantarle a la mujer. Reúne muchos componentes que, a la hora de hacer un disco romántico, lleno de boleros, baladas, de canciones sabrosas, estuvo muy presente. Para encarar el personaje en la película me basé en su figura, en su encanto, no en la imitación.

Dijiste que la creatividad es fruto de la necesidad, ¿cómo la alimentás ahora que no tenés las mismas necesidades que en un principio?

Ahora no está la necesidad, sino la madurez, el sentimiento, el agradecimiento. Eso hace que la creatividad dispare para otro lado que en el momento de la desesperación, la necesidad, el hambre entre comillas, de querer que te conozcan, trabajar. Ahora me siento feliz y re pleno, muy agradecido con la respuesta del público, soy un privilegiado. Cuando uno agradece, se queda más quieto y disfruta en vez de querer tener y hacer. Todos estos trabajos no los busqué, me están saliendo, es fruto de un trabajo que ya se hizo.

Siempre me dediqué a innovar, el desafío para mí es fundamental, no tengo que sentirme cómodo”.

Rivales, nuevo film protagónico

El 2017 fue un año intenso y lleno de proyectos para Mike. Luego de la gira con su unipersonal y las cinco funciones de ópera que hará en el Teatro Colón, el actor viajará a Montevideo para rodar su segundo protagónico para la gran pantalla.

“Es una película de época de 1816, la dirige Néstor Montalbano (Pájaros volando, 2010), actúan Mirta Busnelli y Gonzalo Heredia. Está buenísima, es una comedia sobre cuando Inglaterra trae el fútbol a la Argentina. Se va a estrenar en 2018, antes del Mundial”, adelantó el actor sobre el film Rivales.