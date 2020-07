"Yo sé cuándo terminó nuestra vida pero no sé cuándo volverá a comenzar", aseguró el hombre de 35 años en declaraciones a TN y manifestó que tanto él como su padre, Jorge Adolfo Ríos, están tratando de "no cargarse de tanta información".

"Nos sentimos muy apoyados, en todo lo oscuro que es esto vemos un rayito de esperanza para la seguridad", dijo en referencia a la movilización en apoyo a su papá, y agregó: "La policía está atada de pies y manos, tiene límites por todos lados, y tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos que apoyarla. Hacer manifestaciones para que ellos tengan los móviles, los chalecos, las herramientas, porque son ellos los que nos protegen".

Además, Ríos que su padre no está en conocimiento de todo lo que sucede en el caso porque "está muy frágil" e intentan mantenerlo aislado de los medios de comunicación. En ese sentido, remarcó que la salud del jubilado es un "dominó" por lo que lo mejor es que que no consuma información por eso no vio el último video donde se ve el momento en que le dispara a Franco Moreyra.

Un colectiveo de la línea 257, que presenció el hecho, reveló que salió su domicilio pasadas las 4.40 y vio a dos hombre cruzando la calle, con ropas de gimnasia de color oscuras y con barbijos. "Decidí volver, ya que me quedé pensando que estos sujetos que había visto correr podrían querer meterse a mi domicilio, dado que la zona es bastante insegura", agregó.

Luego contó que divisó que uno de los sujetos se tomaba el pecho con sus manos y estaba encorvado, "por lo que me detengo y me coloco a la par y le pregunto si se encontraba bien, si necesitaba ayuda, por lo que este masculino no me respondió nada", manifestó.

"En ese momento es que veo por el espejo retrovisor de mi vehículo, que desde atrás ya se encontraba una persona mayor quien poseía en su mano un arma de fuego, y que en ese instante escucho un disparo de arma y que enseguida escucho un segundo disparo", dijo el colectivero.

"En ese momento y ante esta situación es que acelero mi vehículo y me voy del lugar, hasta llegar a la calle Irala donde doy la vuelta en U y vuelvo a pasar por donde estaba este hombre armado, haciendo esto por nervios ya que no sabía quiénes eran, no sabiendo cómo actuar, si bajarme o no", añadió.

"Al pasar lo veo al hombre pateando al masculino que estaba en el piso y ante mis nervios sigo sin parar pero a baja velocidad, y en ese instante escucho un nuevo disparo, siendo el tercero. A unos cincuenta metros me detengo, con el fin de ver si podía reconocer a alguien de los que se encontraban en el lugar y observo que salen de una vivienda una mujer y un hombre los cuales algo me gritaban, no logrando escucharlos. En ese momento recibo la llamada de mi mujer la cual me comenta que había escuchado disparos y me preguntaba si estaba bien, por lo que decidí retirarme hasta la empresa de colectivo 257", concluyó.