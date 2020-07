Hinchas del Leeds fueron a saludar a Bielsa a su casa

Bielsa, que no quería saber nada de hablar de la Premier League, hasta que no se haya consumado el logro, ayer, en un video casero que subió un hincha a las redes sociales, se mostró distendido por varios segundos, cuando salió a saludar a los fanáticos, a quienes les agradeció por el aliento, hubo algunos saludos en plena pandemia del coronavirus con el codo, se tomó unas fotografías con unos niños y volvió a ingresar a su casa.

"Thank you, thank you, I don't speak english, only say: thank you (gracias, no hablo inglés, solo digo gracias)", repitió con una amplia sonrisa el rosarino ante un grupo de hinchas. "We love you (te amamos)", se escucha de parte de los fanáticos en el video de 45 segundos posteado en Twitter por el usuario @Gareth_Boyes. "You are God (tu eres Dios)", lo alabó otro hincha, lo que produjo una vergonzosa desmentida de parte de Bielsa, vestido con pantalón de joggin gris y campera negra

Las repercusiones por el ascenso del Leeds fueron enormes en Inglaterra. "Volvimos!!! Premier League", fue el título elegido por Leeds en las redes sociales como festejo en su retorno a la primera división del fútbol inglés, con una fotografía que incluyó a jugadores y al propio Bielsa en cuclillas, un sello de su forma de seguir los partidos.

https://twitter.com/1_jdean/status/1284229795556073473 This is me at home when I’ve washed up one solitary mug for the coffee I’ve made myself in the morning @rachel_towell #Heroic #HouseJobs #WorkHardCleanHard pic.twitter.com/MSVo08DD5X — Josh Dean (@1_jdean) July 17, 2020

"El equipo de Marcelo Bielsa ha tenido una campaña fantástica en el campo, estableciendo un nuevo récord de puntos del club de 87, con dos partidos aún por jugar", remarcó Leeds, que no juega en la primera categoría inglesa desde 2004, luego de la caída de West Bromwich ante Huddersfield Town por 2 a 1.

https://twitter.com/Relatoresconvos/status/1284217983619993600 Gracias @1_jdean, me pagaste la tarde.



Bielsa, viene de Argentina! Vino a dirigir al Súper Leeds pic.twitter.com/sPdwKEHsBM — El fútbol va con vos (@Relatoresconvos) July 17, 2020

Bielsa y sus dirigidos tienen la gran oportunidad de no solo festejar el ascenso, también el título, porque este domingo a las 10 (hora de Argentina), como visitante, enfrentará a Derby County y sumando una unidad, asegurará el campeonato.