Histórico: una mujer será gobernadora de Río Negro

El oficialismo se impuso en Viedma, con casi el 60 por ciento de los votos, y en Cipolletti (63%), que están en manos de Cambiemos. Ganar esos municipios en la votación local se transformó ahora en el principal objetivo de Juntos para lo que queda del año. “Intentaremos que el hilo sea el mismo entre la Provincia y los municipios”, dijo Weretilneck.

La contundente victoria del oficialismo marcó la jornada apenas cerrada la votación. Aunque los datos oficiales se demoraron algunas horas, en los distintos centros de cómputos de Juntos, en Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche, había clima de festejo, aunque contenido a la espera del recuento. En el FpV, ocurría todo lo contrario y hasta hubo locales de campaña con las puertas cerradas.

La apuesta del gobernador Weretilneck tras ser vetado por la Corte no le podía salir mejor. Juntos obtuvo un triunfo aplastante.

La primera en reconocer el resultado fue Lorena Matzen, de Cambiemos, quien felicitó a Carreras y le pidió “que trabaje por el desarrollo de Río Negro, haciendo foco en la fruticultura y en levantar al gigante dormido que es el turismo de la provincia”.

El oficialismo no sintió el golpe que, se suponía, podía representar la decisión de la Corte Suprema en torno a la candidatura de Weretilneck. A pesar de ser un partido político nuevo -fue su segunda elección- y sin su principal figura en la boleta, no perdió votos y gobernará la provincia durante otros cuatro años. “Hace dos semanas acá cerca festejaban el fallo de la Corte, porque no entendieron nada. Porque eso nos hizo más fuertes”, manifestó Palmieri.

Carreras aseguró que el triunfo se construyó a partir de la gestión de gobierno. Y prometió continuidad. “Hemos aprendido a gestionar las soluciones a los problemas de la provincia con las herramientas del Estado. Hemos hecho una transformación real y palpable de la provincia, que les cambia la vida a los ciudadanos”, sostuvo.

Weretilneck devolvió el elogio: “Nuestros candidatos estuvieron fantásticos. El 50 por ciento de los votos es un respaldo enorme. Vamos a seguir trabajando para que la provincia siga transformándose”.

“Ganó el respeto, el diálogo y el orgullo rionegrino. Defendimos la autonomía provincial y todos los logros que alcanzamos juntos. Seguimos creciendo”, agregó el gobernador desde el búnker armado en Cipolletti para esperar los resultados de los comicios. En la autonomía de la provincia se basó buena parte de su campaña.

52,29% obtuvo Juntos, con el 85% de los votos escrutados.

Arabela Carreras se impuso por un amplio margen. Segundo se ubicó el peronista Martín Soria, con el 35,07%. Y en tercer término quedó Lorena Matzen, de Cambiemos, con el 5,70%.

Devastador resultado para los opositores

La otra cara de la moneda de los comicios rionegrinos se presentó en la oposición. La diferencia que obtuvo el oficialismo fue devastadora.

El golpe más duro lo recibió el Frente para la Victoria, que en las Legislativas de 2017 obtuvo el 50 por ciento de los votos y “forzó” a Juntos a retirar su lista tras las PASO.

El intendente roquense, Martín Soria, no pudo capitalizar ese resultado y perdió sin atenuantes. Al cierre de esta edición, con más del 80 por ciento de las mesas escrutadas, la lista del Frente para la Victoria apenas superaba el 35 por ciento de los votos, muy atrás del 52 por ciento de Juntos. Prácticamente el mismo resultado que obtuvo Miguel Pichetto en 2015.

Por su lado, la representación electoral de Cambiemos, con la radical Lorena Matzen como candidata a la gobernación, estuvo lejos hasta de sus propias previsiones. Quedó en el tercer lugar, con menos del 6 por ciento.

