La neuquina que venía de ganar cuatro preseas doradas en el XV Grand Prix de Montevideo, en mayo continuó su cosecha en tierras guaraníes dónde asistieron los mejores atletas veteranos de América, de Uruguay, Brasil, Perú, Chile, Colombia, México, Argentina y lo anfitriones.

Morales que compitió en la categoría 55-59 años ganó en 2000 metros con obstáculos; los 300 metros con vallas; los 800 y los 1.500 m; las postas de 4x100 metros y 4x400 metros. Además, obtuvo la presea de bronce en los 200 metros.

La actuación de la neuquina mereció las felicitaciones del propio presidente de la Asociación Paraguay de Atletismo, Gerardo Acosta, quien destacó el esfuerzo de la atleta local para alcanzar el logro.

“Yo venía para hacer podio en los 2000 metros con obstáculos y los 300 con vallas que son las pruebas con la que estamos trabajando con un entrenador mexicano Marco Antonio Nava, quien me está orientando este año con vistas al Campeonato Iberoámericano de Lima (Perú) a mediados de noviembre, pero en las otras pruebas la verdad que no estaba en los planes andar tan bien, confesó e incluso “por el desgaste de correr tan seguido no me iba a presentar en la prueba de los 300 con vallas. Me hubiera perdido sumar otra medalla”, contó a modo de anécdota.

Con Nava estamos buscando mejor en las zonas de definición. El busca que sea más explosiva, como también tener mayor intensidad y una mejor flexibilidad. En ese sentido mejoré bastante y lo noté en las pruebas largas de 800 y en los 1500 metros que era una distancia que no lograba ganar desde hace por lo menos 16 años”, recordó.

Este año Susana Morales también compitió en el Mundial Indoor en Torun, al norte de Polonia, dónde finalizó en el puesto 19°, la mejor de América.