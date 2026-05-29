Horas clave en la búsqueda de Agostina Vega, en VIVO: "La buscamos viva y sin vida también"

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El ministro de Seguridad de Córdoba habló desde el lugar del rastrillaje

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, habló sobre la búsqueda de la adolescente y de los operativos que se están realizando.

"Estamos haciendo un rastrillaje, estamos trabajando con el fiscal desde el primer día y estamos en una de las tantas vías de investigación", dijo. Y aclaró que "hasta acá llegamos porque habría un dato que pondría al sospechoso en este lugar".

"No hay ningún auto abandonado, el fiscal nos pidió rastrillar la zona a ver si encontrábamos algún elemento. El fiscal evalúa dijo que hay elementos de prueba que señalan a este señor en este lugar, posterior a que ingrese Agostina a la casa, eso ya está confirmado".

Juan Pablo Quinteros (1)

"Han pasado seis días, el fiscal claramente ha dicho que se la busca con o sin vida. Estamos haciendo múltiples procedimientos. Tengo contacto directo con el abogado de la familia de Agostina, con el papá de Agostina y con la familia", agregó.

Al ser consultado sobre un posible hallazgo en los rastrillajes, dijo que no han encontrado nada hasta el momento, pero aclaró que "posterior a la desaparición de Agostina esta persona (el único detenido) estuvo aquí", aseguró.

El ministro aclaró que en la zona donde se realizan rastrillajes hay canteras, lagunas y por eso sumaron buzos especializados para trabajar en la zona. Confirmó que hay 150 personas en el lugar.