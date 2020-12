Horóscopo de este viernes: predicciones de hoy

Según las predicciones del horóscopo de este viernes , busque una ruta más directa para llegar a destino. Los desvíos innecesarios pueden ser costosos. Acepte lo inevitable y avance a su propio ritmo. No se doble bajo presión ni ceda a quienes lo agredan. Ponga alma y vida en lo que más significa para usted, y mantenga simple todo lo demás.

Tauro | Del 20 de abril al 20 de mayo

El horóscopo de este viernes indica: no deje que lo domine la testarudez cuando tome decisiones. No tiene nada que perder y todo para ganar si continúa con sus planes. No deje que la capacidad de alguien para sacarlo de quicio le arruine su futuro.