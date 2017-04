Hostiga y amenaza a su ex con pintadas en la casa

Para esta joven profesional lo que parecía ser una relación de ensueño se transformó poco tiempo después en una pesadilla de la que no puede despertar, a tal punto que teme por su vida.

Todo comenzó en diciembre cuando conoció a un constructor de unos 37 años, quien mostró su faceta más encantadora. El primer mes todo fue bien, e incluso planificaron un viaje a México por 15 días.

En esos días previos aparecieron los celos empedernidos y la violencia verbal hacia ella con insultos exasperantes. “Cornuda. Puta. Hija de Puta. Prostituta”, le decía el constructor a su pareja, además de difamar a sus amigas. En paralelo se registraron algunas situaciones de violencia, delante de ella, hacia otras personas.

Finalmente, viajaron a principios de año a Cancún. Las vacaciones no acabaron con los arranques de violencia. “En un momento me retuvo el pasaporte para que no me fuera a querer ir sola. Yo me quería volver antes y él no me dejó”, detalló la mujer en la denuncia que radicó el martes en la Fiscalía de Asignación de Casos.

Al regreso del viaje, la joven pidió a su mamá que la fuera a buscar al aeropuerto de Neuquén “porque tenía miedo”, contó. A partir de ahí, se vio una vez más con el constructor y finalizó la relación. El hombre le pidió perdón pero ella cortó el vínculo. Al otro día comenzó con la violencia psicológica y el hostigamiento. Llegó a llamar a los padres de la chica para exigirles dinero por el viaje a México.

Hace unos días, apareció en la casa de los padres y con aerosol rayó el auto, hizo el dibujo de un electrocardiograma insinuando que moriría y con un esténcil grabó en la fachada de la vivienda y en el edificio donde vive la ex un cartel donde le dice “prostituta”.

“Cuando cortamos me dijo que todo Neuquén se iba a enterar de quién era yo y que no sabía con quién me había metido. Me repetía una y otra vez que él ya había limpiado a uno y que no tenía problemas en limpiar a otro”, explicó la joven en la fiscalía.

El fiscal Diego Ascarate le inició una investigación por “daño, amenaza y portación de arma de fuego”. Además, le impuso una prohibición de acercamiento a 300 metros del domicilio de la víctima y del de su madre.

A principios de año viajaron a México y el violento le retuvo el pasaporte para que no se volviera antes. Al regresar del viaje, la joven terminó la relación.

Le secuestraron armas y celulares

Con todos estos elementos reunidos y el dato de que el hombre tenía un arma en la camioneta, la fiscalía ordenó un allanamiento a la casa del constructor que se concretó el jueves. En medio de la pesquisa, sorprendieron in fraganti al hombre queriendo ocultar el esténcil que había utilizado para hostigar a su ex. También secuestraron una pistola 9 milímetros, un revólver calibre 22 y los teléfonos del constructor que serán requisados por peritos informáticos en los próximos días.