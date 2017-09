Hubo más de 200 llamadas con pistas falsas

Según publico el diario Clarín, el Ministerio de Seguridad confirmó que son informaciones "no exitosos". "En la mayoría de casos no hubo mala fe. Por eso no se puede hablar de que son 'falsos'. Por la dimensión del caso, la gente muchas veces cree haber visto, cuando ve a alguien parecido y, ante la duda, prefiere llamar. Y nosotros queremos que siga llamando", explicaron.

Sin embargo, desde el ministerio señalaron que en algunos casos sí la comunicación tiene la intencionalidad de perjudicar la investigación. “Ante esa situación seremos implacables”, advirtieron.