Hugh Jackman, un galán y superhéroe ganador de todas las batallas

hugh jackman portada.jpg Hugh Jackman es uno de los galanes más famosos del planeta, pero su vida tuvo momentos difíciles.

En esa adolescencia dividida entre dos países, se prometió a sí mismo que haría todo para tener un matrimonio feliz y duradero. Por eso, cuando en 1995 conoció a la actriz (hoy directora y productora) Deborra-Lee Furness, supo que esa era la mujer de su vida y defendió su relación contra todos los prejuicios, ya que ella era trece años mayor que él. Un año después del flechazo, se casaron.

Un amor contra todos los prejuicios

Al poco tiempo la pareja debió enfrentar uno de sus momentos más difíciles: tras dos abortos espontáneos, recibieron la noticia de que no podrían tener hijos biológicos. “Fue muy doloroso, no es fácil. Ponés mucho tiempo y esfuerzo en ello y afecta muchísimo –confesó Jackman en una entrevista al diario australiano Herald Sun- Intentar tener hijos es maravilloso pero cuando te das cuenta que eso no va a ocurrir, te crea muchísima ansiedad. Antes de saberlo, pensábamos que tendríamos uno o dos hijos biológicos y después adoptaríamos. Pero decidimos que habíamos tenido suficientes fecundaciones in vitro. Desde el momento en que comenzamos el proceso de adopción, la ansiedad desapareció".

En el año 2000 adoptaron a Oscar y en 2005, a Ava. Si bien la pareja evita la exposición de sus hijos, ambos adolescentes hicieron un pequeño cameo en la película de su padre The Greatest Showman, donde aparecen sentados entre el público del circo.

hugh mar 2.jpg Hugh Jackman se enamoró de la directora y productora Deborra-Lee Furness cuando tenía 27 años. Ella tenía 40.

El amor que siente el famoso actor por su esposa es una de las cosas más importantes de su vida. “La fama, los Oscar, todo lo que vino después, está apenas en la superficie. Debajo de todo eso, lo único que existe es un amor profundo y duradero por Deb".

Cuando se le pregunta cuál es el secreto para estar enamorado de la misma persona durante más de 25 años, cuenta: “Siempre estamos aprendiendo y las personas cambian, debes reiniciar todo el tiempo. Siempre pienso en lo divertida, increíble e inteligente que es Deb. Antes de tener hijos, tomamos una decisión simple pero poderosa, mirarnos siempre a los ojos cuando llegamos a una encrucijada en nuestras vidas. A veces son grandes, a veces son pequeñas, a veces no nos damos cuenta de que hay un problema hasta que miramos hacia atrás. Pero en esos momentos, dijimos que nos preguntaríamos: “¿Es esto bueno o malo para nuestro matrimonio? ¿Para nuestra familia? ”.

hugh jackman hijos.jpg Furness y Hugh Jackman perdieron dos embarazos antes de adoptar a Oscar (2000) y a Ava (2005).

Otro de los grandes retos a los que se debieron enfrentar fue el cáncer de piel del actor. Una lesión en la nariz que no cicatrizaba fue la señal de alerta para que acudiera al médico bajo la insistencia de su esposa. En noviembre de 2013 le diagnosticaron un carcinoma de células basales, uno de los tipos de cáncer de piel más común a nivel mundial y que representa el 70% de los casos. Si bien es difícil que este tipo de neoplasia se propague a otras partes del cuerpo, el actor sufrió otra lesión en el hombro que debió extirpar de inmediato. Como forma de concientización, lanzó su propia línea de protector solar para niños.

Un súper héroe que actúa, canta ópera y baila

Jackman llegó a la actuación de forma casual.Aunque su madre no era parte de su vida diaria, él viajaba de Australia a Inglaterra para visitarla. Le encantaba disfrutar de ir al teatro con ella, y comenzó a actuar en obras escolares, pero no consideraba la posibilidad de convertirse en un actor profesional.

Estudió periodismo en la Universidad de Tecnología de Sydney y durante el último año de su carrera, decidió tomar clases de teatro. Después de graduarse, se dio cuenta de que no estaba hecho para el periodismo, y se inscribió en la Academia de Artes Escénicas de Australia Occidental en Perth para estudiar teatro. Durante los tres años siguientes, se sumergió en la actuación, participó en obras de teatro, tomó clases de ópera y teatro musical. Al poco tiempo de graduarse lo convocaron para participar de una popular serie de la TV australiana, Corelli. El programa no sólo le dio su primera gran oportunidad profesional, sino que también fue donde conoció a su futura esposa. Así comenzó a aparecer en otros programas y a ganar reputación en teatro por sus trabajos en La bella y la bestia, Sunset Boulevard y Oklahoma en 1998, producción de la Royal National Theatre, por la que fue nominado a los Premios Olivier al Mejor Actor en un musical.

En el 2000, y tras presentarse en una audición de última hora (ya que había que reemplazar al actor Dougray Scott), consiguió el papel que lo catapultaría a la fama: Wolverineen la trilogía de X-Men. Su fama y reconocimiento internacional vinieron por sus papeles en películas como la comedia romántica Kate & Leopold (2001), el filme de terror Van Helsing (2004), el drama The Prestige (2006), The Fountain (2006), Australia (2008) y la versión cinematográfica de Les Misérables (2012) por la que mereció su primera nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor y su primer Globo de Oro al Mejor Actor-Película Musical o Comedia en 2013. También permaneció durante un año en la obra musical de Broadway The Boy From Oz, trabajo por el que recibió el Premio Tony al mejor actor.

wolverine.jpg Hugh Jackman y la actuación que lo convirtió en estrella en la piel de Wolverine.

En 2008, la revista People lo eligió como el hombre más atractivo del mundo y un año después la Academia de Cine de Hollywood lo designó para conducir la entrega de ese año. En 2017, volvió a interpretar el personaje de Wolverine en Logan y en 2018 vuelve a demostrar su ductilidad escénica en el musical The Greatest Showman. Mientras disfruta junto a su familia, espera el estreno de tres filmes: The good spy, Reminiscense y Enzo Ferrari, donde encarnará la vida del famoso creador de la mítica marca del Cavallino Rampante.