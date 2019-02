Acá, los principales textuales de Hugo Moyano:

• Los años de gestión de Cambiemos

"Si uno se pone a analizar como está el país, evidentemente -el Gobierno- ha cometido errores garrafales, no da pie con bola. Cada vez está peor la gente, cada vez tenemos más deuda. La gente pasa necesidades extremas, los jubilados ni hablar. Si uno compara, no se ha hecho nada para que mejore el país, todo lo contrario".

• Acerca de si son peores estos años en comparación con la década menemista

"Creo que sí, el problema que sufrimos hoy es que la gente más sensible está pasando momentos muy difíciles. A mí me parece que la gente que nos gobierna, empezando por el Presidente, no ha vivido necesidades como hemos vivido muchos de nosotros. No entienden, no se dan cuenta. Claro, es fácil opinar con el estómago lleno. Lo que es difícil es haber pasado necesidades. No hay sensibilidad. No hacen nada para mejorar la situación".

Embed

• Respecto de Cristina: su relación y sus modales

"Yo la vi dos veces desde que se fue del Gobienro. Acá hay que tener en cuenta una cosa: una cosa es la forma, no caía muy simpática, y otra cosa es la política que llevó adelante. El país no estaba endeudado cuando ella se fue. La gente no pasaba las necesidades que hoy pasa, no perdía el trabajo permanentemente como hoy".

• La relación con Mauricio Macri

Nosotros con Macri teníamos un contacto permanente, por cualquier diferencia que surgía yo tenía que resolverlo con él -en relación a cuando el actual Presidente era Jefe de Gobierno-. Pero de ahí a que yo haya estado al lado no es cierto. Tenía un amigo, que era el -Gerónimo- Momo Venegas, que él sí estaba cerca de Macri. Y cuando se inauguró el busto de Perón, él me invito fui y ahí fue donde nos cruzamos".

Embed

• La unificación del Peronismo

"Nosotros estamos tratando, como muchos sectores del Peronismo, de lograr la unificación de la mayor cantidad de sectores posibles. Si no reaccionamos a tiempo, si no tratamos de cambiar esta política de entrega, de endeudamiento, después se va a sufrir muchísimo".

• "La votaría"

"No sé, ese problema es de ella -consultado sobre si se imagina a Cristina como candidata-. Yo votaría a alguien que pueda cambiar esta situación. Si es Cristina, la votaré a Cristina. En 2011 me alejé del Gobierno, en el momento de más poder de ella. A mí no me gustan los que aprovechan las situaciones de debilidad del adversario para hacerse los guapos. Y hoy creo que hay una necesidad imperiosa para ver si se puede cambiar esta historia".

Embed

LEÉ MÁS

Urtubey: "Hay que potenciar la cultura del trabajo"