Huiliches: "Nos roban cuando nos vamos a trabajar"

El sector crítico engloba varias manzanas de cuadras cortas y estrechas, ubicadas entre Rufino Ortega, Pilar, Moritán y Belgrano. Allí, en las calles cortadas, como Violeta Parra, Maestro Lucero, Ortega y Gasset, y Salcedo, varios vecinos de los dúplex han sido víctimas de los delincuentes.

Roban en las casas y se llevan electrónica y ropa. “Nosotros pedimos una reunión con el presidente de la vecinal para ver qué podemos hacer, porque así no podemos vivir”, señaló la mujer.

Un complejo de edificios de tres pisos que fue inaugurado en agosto del año pasado fue asaltado cinco veces y, en una de esas oportunidades, los ladrones intentaron llevarse una moto del estacionamiento.

“Ese caso fue durante un fin de semana en el que todos los vecinos estaban en sus casas descansando. Parece que no tienen drama en entrar con gente o sin gente”, contó.

“Hace tres años, cuando yo me mudé a este barrio, se veía pasar un patrullero; ahora no ves ni siquiera uno, no sé qué pasa”, se preguntó.

Entre todos están evaluando la posibilidad de instalar el sistema de alarmas comunitarias y cámaras de seguridad que se utilizan en otros barrios de Neuquén.

Denunciaron zona liberada en 2015

Vecinos de Huiliches ya habían denunciado una seguidilla de robos de motochorros contra sus casas. El sector crítico era Rufino Ortega, Antártida Argentina, Collón Cura y Belgrano.