Hay información variada, que se multiplica en medios y en redes, y que se mezcla con los pedidos para que comience a utilizarse en medio de una curva de contagios que parece no tener freno. Los ministerios de Salud, tanto de Neuquén como de Río Negro, dejaron en claro que no se lo empleará -por el momento- porque no cuenta con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ni del Ministerio de Salud de Nación.