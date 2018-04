A fuerza de goles, el centrodelantero sueña con ir al Mundial. Jorge Sampaoli se encuentra en Italia y tiene planeado ir a verlo."Escuché que Sampaoli venía para Europa. Veremos qué me dice cuando esté en Milán", expresó el jugador sobre su futuro en la Selección.

"Estoy contento cuando hago goles y ganamos. Si hago y no ganamos no me gusta mucho. No sé cuántos goles míos necesitamos para clasificar lo importante es clasificar es ir a la Champions", comentó sabiendo que para ir a la Liga de Campeones pelean con Roma y Lazio, quienes le llevan un punto de ventaja: hay dos lugares para esos tres.

LEÉ MÁS

Selección: Icardi otra vez en la mira y nuevo amistoso

Selección: Icardi y Messi, juntos por primera vez