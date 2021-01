Imitó a Mario Casas en TikTok y lo destrozaron

El video en TikTok no tardó en viralizarse

En TikTok hay todo tipo de contenido de entretenimiento, y las bromas no tardan en viralizarse, todavía más rápido que los retos y los videos chistosos, por ejemplo. Lo mismo ocurre con imitadores, como pasó recientemente con un tiktoker que decidió imitar al actor español Mario Casas .

Se trata de @psicomenfitness, un chico que imita casi a la perfección la voz del actor que protagoniza Tres Metros Sobre el Cielo. Lo que no esperaba es generar una reacción tan negativa, especialmente entre chicas que son fanáticas de Mario Casas. Algunas lo han llamado hasta ridículo en TikTok, y se han atrevido a viralizar sus videos en otras plataformas como Twitter:

Embed yo me pongo esto como alarma y juro que me tiro por el balcón pic.twitter.com/7xtsXe1D3s — sai (@saiimazo) January 10, 2021

"Si me pongo esto de alarma me tiro por el balcón", es una de las críticas de una de las fanáticas del actor Mario Casas hacia el chico imitador de TikTok. Otras se han atrevido a pedir la aparición del mismo actor para que dejen de imitarlo, ya que, al parecer, el protagonista de la serie El Barco es único para su público, que no admite dobles ni imitadores.

Vale la pena destacar que TikTok es una de las aplicaciones más fuertes del mercado en la actualidad. De hecho, por la pandemia de coronavirus, se convirtió en una de las redes sociales más utilizadas por jóvenes y adultos. Está disponible en los sistemas operativos iOS y Android y los usuarios la utilizan para crear y compartir vídeos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos de 3 a 15 segundos y vídeos largos de 30 a 60 segundos. Es una plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.