A notícia mais triste que poderíamos comunicar. Com profundo pesar, a Explosion Music informa o falecimento cantor Juliano Cezar. ⠀ Juliano Cezar teve uma parada cardiorrespiratória enquanto se apresentava em um show em Uniflor, interior do Paraná. ⠀ O velório será realizado na cidade natal do cantor - Passos /MG. Quanto aos horários de velório e sepultamento, serão repassados assim que obtidos. ⠀ Maiores informações: Fabiana Villela / Assessoria Juliano Cezar / Explosion Music