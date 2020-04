“La realidad es que cuando una se enfrenta al sistema de Justicia, descubre un sinfín de vericuetos. Justo es un tema tremendo lo que está sucediendo hoy con las cárceles. Las mujeres están preocupadas porque quizás suelten a sus golpeadores o violadores. A mí me toca no solo mi caso particular, sino el tema en general”, agregó preocupada. La ex Patito feo, tira que compartió con Dhartés, explicó que “es muy difícil el sistema y acceder a la Justicia”. “Es un proceso profundamente revictimizante porque sos la primera a la que someten a pericias físicas, psiquiátricas, psicológicas”, enumeró.

Impunidad

Profundizando en ese tema, Fardín detalló: “Te sometés a todo eso con lo difícil que es y, sin embargo, incluso en mi caso es terrible tener que decir que yo soy una de las pocas afortunadas que logró una acusación tan concreta y tan fuerte como es la figura de violación agravada y un pedido de captura internacional. Sin embargo así no puedo acceder a una justicia”.

Y luego cerró: “Tendría que perseguirlo yo, viajar a Brasil, hacer el intento de que Brasil tome la denuncia. Es un camino prácticamente imposible. Así que de lo que yo podía hacer llegamos al grado más alto, mientras esta persona siga escondida en Brasil, que le permite la impunidad, no hay más nada por hacer”.

