View this post on Instagram

#LEGISLACIÓN: El Proyecto de #LeyNacionalDeDanza se comienza a trabajar en 2010 desde el Movimiento por la Ley Nacional de Danza y tiene como objeto el fomento, la promoción, difusión y preservación de la #danza en todo el territorio argentino, en sus diversos géneros y manifestaciones a través de la creación del INDA, Instituto Nacional de la Danza. Fue presentado cuatro veces en el Congreso Nacional y aún no obtuvo tratamiento. El 12 de noviembre de 2019 se creó el Movimiento Federal de Danza para trabajar en los ejes de organización que permitan impulsar el tratamiento de dicho proyecto. En dicha fecha el proyecto fue entregado a Daniel Filmus, presidente de la Comisión de #Cultura de la Cámara de Diputados, quien se comprometió a llevarlo adelante y propiciar su tratamiento, o en su defecto generar el vínculo con quien lo suceda en el cargo. #DanzaEsTrabajo #Danza #MovimientoFederalDeDanza