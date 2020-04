“Primero, no le creo nada a nadie, porque la única vez no existe, acá no existe la palabra. Después, blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear, pagamos el 10 por ciento y muchos no blanquearon, que los felicito, porque a nosotros nos sacaron ese diez por ciento”, lanzó. Rial la interrumpió para explicarle que los que no lo hicieron estaban fuera de la ley, y ella retrucó. "Bueno pero hay tantas cosas fuera de la ley".

"Yo sé que duele pero hiciste bien", continuó el conductor de América sin lograr que la diva cambie de parecer. "Conozco gente que no blanqueó y no pasó nada. No hay como una justicia, no los castigaron y no pasó nada, y yo me siento una estúpida".

Tras señalar que le parece "difícil" que salga ese impuesto ya que "no sería justo", la animadora manifestó: "Es un país que nos está ahogando con los impuestos. El único país del mundo que pagás bienes personales, anticipos. De eso me enteré este año recién, yo creí que en todos los países pagabas eso. No existe en el mundo. Si te morís y pagaste los anticipos nadie te lo devuelve. Nos matan con los impuestos. Esto no existe en el mundo”.

Las palabras de Susana fueron criticadas por el periodista Reynaldo Sietecase, quien en la emisión de este martes de La Inmesa Minoría (Radio con Vos) señaló: "Hay que aclarar una cosa muy importante: Susana molesta porque pagó el 10 porciento, debería recordar que tendría que haber pagado el 35 por ciento. La guita esa la tenía en negro, si la hubiera tenido en blanco, hubiera tenido que pagar el 35 por ciento".

"Lo que hizo el Estado es decir 'queridos evasores: si traen la guita devuelta le cobramos el 10 por ciento, en lugar del 35 que tenés que pagar por importo a las ganancias y ustedes pueden tener la plata en blanco. Si no parece que Susana nos hizo un favor a todos", remarcó.

"Hay una especie de confusión con el tema impositivo, como si fuera una concesión graciosa que hacen los que tienen con qué a los que no tienen. Susana: te ahorraste un 25 por ciento, así que no llores. Es insólito el planteo. Además felicitando a los que no blanquearon. Ojalá que a los que no blanquearon los agarre el fisco en algún momento, porque ya detectaron cuentas en el exterior, y les caiga con todo el rigor de la ley. Que el Estado te permita blanquear, es una concesión. Dice 'no te persigo, pero blanqueá lo que negreaste. Lo que hizo Susana fue negrear plata: saco guita afuera para no pagar impuestos. La que entró es plata que estaba en negro", remarcó el periodista.





