Abel Pintos habló sobre su primer hijo y emocionó a todos

“Estoy con las emociones a flor de piel, híper sensible… Mis prioridades cambiaron por completo. Mis miedos también cambiaron por completo. Siento haber nacido de nuevo ahora que voy a ser papá”, se sinceró.

Antes no tenía el deseo

En un mano a mano con Gerardo Rozín en La Peña de Morfi, el artista confesó que la llama de la partenidad se encendió recién a partir del amor que comparte con Mora Calabrese. “El deseo de ser papá me llegó con el amor a mi pareja. Nunca me había sentido listo, nunca me había sentido con el deseo de que sea algo concreto, de buscarlo, de que suceda. Nunca me había pasado”, reconoció.

“Estar esperando un hijo o una hija pone todo en perspectiva, cambié mucho la forma de ver las cosas, todo cobra otro sentido”, remarcó. “Todo lo que pensás que aprendiste, se relativiza. Es un renacer todos los días. Pensás que ojalá hayas aprendido muchas cosas de la vida para afrontar semejante responsabilidad y semejante acto de la mejor manera, pero al mismo tiempo sabés de raíz que lo tenés todo por aprender”, planteó emocionado Abel.

